Takto by vo voľbách hlasovali mladí

Mladí ľudia vo veku 15 až 29 rokov by v nadchádzajúcich parlamentných voľbách najčastejšie volili ĽSNS, vybralo by si ju 18,9 percenta opýtaných. Na druhom mieste by skončila strana Za ľudí so ziskom 12,8 percenta. Nasledovala by koalícia PS-Spolu s 11,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska.

Sme rodina by získala 11,8 percenta, OĽaNO 9,9 percenta, Smer-SD 9,4 percenta hlasov a SaS 6,9 percenta. Nasledovali by KDH (3,4), SNS (2,5), Most-Híd (2,4), Vlasť (2). SZS, spoločnú kandidátku SMK/MKP a MKDA-MKDSZ a Spolupatričnosť/Összefogás a stranu Máme toho dosť by podporilo menej ako dve percentá mladých voličov. Ďalšie strany získali v prieskume menej ako jedno percento hlasov.

Prieskum sa realizoval na vzorke 706 respondentov. Ukázal, že až 17,2 percenta mladých ešte nemá jasno v tom, koho by išli voliť, a 10,2 percenta neplánuje ísť voliť. Respondenti odpovedali na otázku: Predstavte si, prosím, že by sa budúci víkend na Slovensku konali parlamentné voľby? Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?