Pozor na zákerný norovírus: V tomto nápoji sa najčastejšie nachádza!

Norovírus je vírus, ktorý po skonzumovaní dokáže spôsobiť niekoľko nepríjemných príznakov. Tými najčastejšími sú hnačka a vracanie. Najväčší problém norovírusu je rýchlosť, akou sa šíri.

Vírus je veľmi odolný voči podmienkam vonkajšieho prostredia, a preto ho často možno nájsť v mrazenom ovocí, najviac v jahodách a malinách. Experti preto varujú, že vírus často napáda ľudí, ktorí si z týchto plodov doma pripravujú smoothie, píše britský denník Express.

Prví, kto informoval o prítomnosti norovírusu v mrazenom ovocí, boli vedci z kanadského Národného odborného centra jedla a virológie (National Food Virology Reference Centre). Tí analyzovali všetky udalosti, keď došlo k prepuknutiu nákazy norovírusom na celom svete od roku 2008 do roku 2018. Z viac ako 15.000 zaznamenaných prípadov až 80% tvorila nákaza mrazenými malinami.

„Čerstvé odrody sa môžu nakaziť vírusom priamym kontaktom s pôdou, vodou alebo rukami, a následne sa zamrazia bez riadnej dekontaminácie,“ vysvetľuje doktorka Neda Nasheri z vládnej organizácie Health Canada.

„Jedlom prenášané vírusy sú vďaka štrukturálnej integrite schopné prežiť nepriaznivé podmienky, ako je vysušenie alebo zamrazenie, a prežívajú po dlhú dobu bez ovplyvnenia infekčnosti.“

Norovírus sa okrem priamej konzumácie nakazeného jedla šíri aj kontaktom s ľuďmi. Nákazu riskujeme napríklad vtedy, keď si priložíme k ústam ruku, ktorou sme sa dotkli nakazeného človeka alebo predmetov a povrchov, ktorých sa predtým dotýkal.

Lekári varujú, že v prípade prejavenia príznakov nákazy norovírusom je riskantné bežať do nemocnice, kde by ste mohli nakaziť pacientov s vážnejšími ochoreniami. Keďže na norovírus zatiaľ neexistuje účinná protilátka, vašou najlepšou zbraňou je prevencia.

Ako predísť nákaze

Nákaze norovírusom sa zvyčajne dá celkom zamedziť vďaka dôslednej hygiene. Po použití toalety si preto dôkladne umyte ruky mydlom a teplou vodou. Tento zvyk aplikujte aj pred prípravou jedál a po nej.

Väčšina ľudí sa z príznakov vylieči v priebehu niekoľkých dní. Úľavu vám poskytne dostatočný pitný režim, ktorý by nemali podceniť najmä starší ľudia, deti a ľudia s oslabenou imunitou.

Nákaza norovírusom sa najčastejšie prejavuje týmito príznakmi:

nevoľnosť

hnačka

vracanie

Medzi ďalšie príznaky patrí:

telesná teplota nad 38 stupňov Celzia

bolesť hlavy

bolesť rúk a nôh

Príznaky sa väčšinou prejavia náhle, najneskôr do 1-2 dní od nakazenia. Počas ochorenia by ste nemali ísť do práce alebo školy, aby nedošlo k šíreniu vírusu. Vyhnúť by ste sa mali aj nemocničným návštevám.