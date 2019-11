Video: Súrodenci si mysleli, že zachránili mačiatko. Veterinár ich poriadne prekvapil

Malý Tito možno vyzerá ako rozkošné mačiatko, no v skutočnosti sa v ňom skrýva dravá šelma. Keď Florence Lobo a jej brat objavili dve mláďatá opustené neďaleko Santa Rosa de Leales v Argentíne, predpokladali, že sú to mačiatka, ktoré matka opustila.

„Mysleli sme si, že to bola opustená mačka, ktorá ich porodila,“ povedala Florence pre agentúru Reuters. Súrodenci si chlpaté klbká vzali domov, ale nakoniec prežil iba Tito. O dva mesiace neskôr Florence zobrala mača k veterinárovi na kontrolu. Ostala však veľmi prekvapená, keď jej povedal, že v skutočnosti ide o druh divokej mačky jaguarundi. Keďže táto divoká šelma nemôže bývať v dome, bola umiestnená do rezervácie, odkiaľ neskôr poputuje naspäť do divočiny.



Video: Z roztomilého mačiatka vyrastie šelma

