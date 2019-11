SaS odovzdala kandidátnu listinu, číslom deväť bude Ján Oravec

Líder strany Richard Sulík zároveň predstavil kandidáta číslo deväť Jána Oravca, ktorý sa má venovať zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Oravec bude na kandidátke SaS ako nestraník. „Chcel by som presadiť konkrétny program na také zásadné zníženie byrokracie a počtu prijímaných zákonov, aby to naozaj prvýkrát po roku 89 pocítili aj občania, aj podnikatelia,“ povedal. Podporu pre tento program chce hľadať naprieč politickým spektrom, konkrétne inštitucionálne mechanizmy by chcel presadiť aj do programového vyhlásenia vlády.

Generálny manažér strany Roman Foltin priblížil, že vekový priemer kandidátky je 45 rokov, je na nej 22 žien, väčšina ľudí má vysokoškolské vzdelanie a pomerne sú zastúpené všetky kraje.

Sulík odpovedal aj na otázku, ako vníma to, že bývalý kandidát na prezidenta Robert Mistrík odmietol ponuku SaS kandidovať s nimi. Podľa Sulíka znechutili Mistríka nenaplnené sľuby „rôznych ľudí“ počas rokovaní o potenciálnej predvolebnej koalícii.

Sulík zopakoval, že bude jednotkou kandidátky, nasleduje Lucia Ďuriš Nicholsonová, Branislav Gröhling, Alojz Baránik a Jana Cigániková. Ďalšími silnými menami sú podľa Sulíka Martin Klus, bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Pavol Milan či starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.