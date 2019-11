Pellegrini: Štát musí vytvoriť podmienky, aby sa dalo postarať o chorého

“Aby príbuzní mali možnosť bez vážnejších časových obmedzení postarať sa o svojho blízkeho rodinného príslušníka, ak si to jeho ťažký zdravotný stav vyžaduje,” zdôraznil.

Okrem doterajšej krátkodobej podoby sa má novelou zaviesť aj dlhodobá kategória dávky ošetrovné, a to v trvaní 90 dní. “Je to novinka, ktorá doteraz u nás nebola a myslím si, že je to vážne a zodpovedné rozhodnutie v prospech tých, ktorí takúto pomoc potrebujú a nachádzajú sa v ťažkej životnej situácii,” zhodnotil Pellegrini. Ocenil tiež navrhované predĺženie bežného ošetrovného z doterajších 10 na 14 dní. Novelu vo štvrtok schválila vláda, parlament by sa ňou mal zaoberať v skrátenom konaní ešte na aktuálnej schôdzi.

Zavedenie dlhodobého ošetrovného bolo podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) pôvodne súčasťou legislatívy týkajúcej sa stratifikácie nemocníc. “Vzhľadom na to, že je rizikové schválenie stratifikácie, považoval som za dôležité toto vyňať, aby sme riešili otázku, ktorú priniesol život a ktorú je nevyhnutné riešiť,” konštatoval.

Novela tiež zjednodušuje podmienky výpočtu minimálnych dôchodkov, ktoré sa menia od začiatku budúceho roka. Sociálna poisťovňa varovala, že podľa pôvodne schválených pravidiel nestihne tieto dôchodky spracovať včas. Vládna koalícia sa tak dohodla na dodatočnej úprave.

“Rezort práce k tomu vydal odborné stanovisko, ktoré hovorí aj o rizikách. Zákon však je schválený a našou úlohou je urobiť všetko preto, aby od účinnosti tí, čo majú zo zákona nárok, minimálny dôchodok dostali,” zdôraznil Richter.

Po novom sa tak má upustiť od zohľadnenia tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Doteraz na priznanie nároku platila podmienka zárobku 21,4 % priemernej mzdy, čo je približne 250 eur mesačne. “Pre budúce obdobie bude hlavná podmienka byť dôchodkovo poistený minimálne 30 rokov,” priblížil minister. Zároveň nevylúčil, že po určitom období skúsenosti z aplikačnej praxe sa môže táto otázka opäť prehodnotiť.