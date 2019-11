Zimenová: SNS otvára tému Istanbulského dohovoru znova a opäť necitlivo

Zákonodarcovia za SNS predložili do parlamentu uznesenie, ktorým by NR SR v súlade s marcovým uznesením mala požiadať vládu, aby informovala európske inštitúcie o tom, že Istanbulský dohovor neratifikuje a nesúhlasí s tým, aby EÚ k nemu pristúpila.

„Už v marci som upozornila na to, že zo strany SNS ide o rýdzi populizmus, rozdúchať kultúrnu vojnu v čase, keď je spoločnosť aj bez toho hlboko polarizovaná,“ vyhlásila Zimenová. Je to podľa nej výbušná téma, ktorou SNS sleduje svoje úzke stranícke záujmy. Zimenová nerozumie, prečo túto tému poslanci otvárajú, pokiaľ existuje prísľub vlády, že ju nebude otvárať.

Podľa poslanca za SNS Štefana Zelníka je rizikom Istanbulského dohovoru to, že hovorí aj o tzv. gender ideológii, Zimenová sa podľa neho snaží túto tému zľahčovať. Zelník v reakcii na poslankyňu uviedol, že sa budú monitorovať krajiny, ktoré k dohovoru pristúpia, a že do škôl by sa muselo zavádzať, že deti si rozhodnú, či sú chlapec alebo dievča.

„Aj cieľom SNS je nulová tolerancia k akémukoľvek násiliu. My sme však za normálnu rodinu, ktorú tvoria muž, žena a deti, pričom v tejto rodine sú si muž a žena rovnoprávni, bez debaty,“ povedal predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák s tým, že rodinu nemôžu tvoriť rodič jeden a rodič dva.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) v diskusii uviedol, že v Istanbulskom dohovore sa nedá nájsť ustanovenie, ktoré by malo viesť k manželstvám osôb rovnakého pohlavia či adopcii detí týmito pármi. Pýtal sa, aký záväzok, ktorý je obsiahnutý v dohovore, by nemal byť prijatý do našej legislatívy. Žiadne záväzky, o ktorých sa v „konšpiráciách“ hovorí, podľa neho v dohovore nie sú.

Jeden z predkladateľov, poslanec Jaroslav Paška (SNS) už predložil k návrhu uznesenia pozmeňujúci návrh. Chce ním po konzultácii s rezortom spravodlivosti spresniť návrh tak, aby „jednotlivé body presnejšie vymedzili mandát pre poverených zástupcov SR v príslušných medzinárodných inštitúciách a umožnili im v prípadných hlasovaniach vyjadrovať jednoznačné a nesúhlasné stanoviská“.

Parlament v marci tohto roka prijal uznesenie, ktorým NR SR rozhodla, že SR „sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor)“.

Zákonodarcovia by mali vo štvrtok okrem iného definitívne rozhodnúť o novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá má zlepšiť informovanosť žien pred potratom. Poslancov čaká počas dňa aj tradičná Hodina otázok.