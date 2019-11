Bývalý prezident Schuster si prevzal Hlavnú cenu Egona Erwina Kischa

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster si v stredu prevzal Hlavnú cenu Egona Erwina Kischa. Získal ju za autobiografickú knihu Schody návratov.

Schuster vyjadril radosť, že bola objavená aj jeho „druhá strana mince“, osobnosť spisovateľa. Cenu si veľmi váži, podľa svojich slov v nej zhodnotil celý svoj život. „Je to subjektívne, ale nie je tam žlč, nie je tam nenávisť, je to napísané vtedy, keď sa to stalo, z mojich denníkov,“ priblížil.

Za najťažšie obdobie považuje rok 1989, označuje ho ako veľmi komplikovaný a ocenil, že sa prešlo z jedného režimu do druhého bez krviprelievania. S úsmevom podotkol, že ako starší človek sa v poslednej dobe veľmi rád vracia aj do obdobia detských či vysokoškolských čias.

„Veľmi úprimne hovorí o svojej minulosti, o prítomnosti, uvažuje nad budúcnosťou,“ hodnotí knihu predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku Jozef Leikert. Ocenil jej pravdivosť, hĺbku i Schusterov rozprávací talent.

„Je to skutočne jedno veľkolepé dielo a hlavnú cenu “zúrivého reportéra„ Egona Erwina Kischa si naozaj zaslúži,“ doplnila ministerka kultúry.

Medzinárodná cena Egona Erwina Kischa sa udeľuje nepretržite už 27 rokov za diela literatúry faktu v Českej a Slovenskej republike. Jej držiteľmi sú napríklad Vojtech Zamarovský, Roman Kaliský, Pavel Dvořák či Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka.