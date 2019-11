Triky, ako dosiahnuť, aby vás svetre neškriabali

V zime každý vyťahuje svetre z najvrchnejších poličiek skríň, kde celý rok čakali na príchod zimy. Našu radosť z príjemného tepla, aké sveter poskytuje, môže ale pokaziť jeho drsná textúra.

Londýnčan Kegan Kimball, ktorý sa živí ako prevádzkovateľ čistiarne, našťastie pozná niekoľko tipov, ktoré aj z najprotivnejšieho svetra vyčarujú jemnú rozprávku.

1. Ako správne postupovať pri nakupovaní

Správna starostlivosť o svetre by mala začínať už pri nakupovaní. Vždy sa preto uistite, z čoho je sveter vyrobený. Podľa Kegana sa zákazník len málokedy stretne so svetrom zo 100-percentnej vlny. Do látky sa väčšinou pridávajú umeliny vo forme nylonu a akrylu.

Vždy uprednostnite svetre vyrobené z kvalitného prírodného materiálu. Zamerajte sa teda napríklad na bavlnu, kašmír a vlnu.

2. Trik s octom a kondicionérom

Ak už v skrini máte sveter, na ktorý nedáte dopustiť, ale málokedy ho nosíte, pretože škriabe pokožku, môžete si pomôcť octom. Jednoducho namočte sveter do nádoby so zmesou octu a čistej vody a nechajte ho namočený 20 minút. Potom ho z nádoby vyberte a nechajte vysušiť na sušiaku.

Ak trik s octom nezaberie, vyskúšajte druhú variantu s kondicionérom. Jemne vmasírujte kondicionér do látky a opláchnite studenou vodou. Na záver nechajte vysušiť na sušiaku.

3. Extrémne riešenie pre extrémne prípady

Tým, ktorí sú ochotní siahnuť po núdzových prostriedkoch, ponúkame riešenie, ktoré sa sprvu môže javiť ako pritiahnuté za vlasy. Dráždivej látke totiž pomôže, keď ju vložíte do mrazničky.

„Možno to znie bláznivo, ale nebojte sa nechať sveter na noc v mrazničke,“ hovorí Kimball. „Mráz uzamyká vlákna na mieste, takže ráno sa nevystrú a nebudú vás obťažovať.“

4. Bežná starostlivosť o svetre

V rámci každodennej starostlivosti o svetre treba pamätať na to, že by sme ich mali prať v sieťke na takom nastavení práčky, na ktorom periete jemné oblečenie. Pri praní používajte zjemňujúcu aviváž.

Aby vaše svetre nevyšli z formy, zaveste ich na kvalitné vešiaky. Ak sa vám na niektorom mieste natiahli vlákna, zvlhčite ich a vložte do sušičky na rýchly cyklus.