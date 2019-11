V predvianočnom období a počas sviatkov budú v Bratislave hliadkovať vojaci

V predvianočnom období až do 22. decembra je do spoločných bezpečnostných hliadok denne vyčlenených do piatich profesionálnych vojakov a následne od 23. decembra do 1. januára 2020 bude PZ k dispozícii do 16 profesionálnych vojakov na jeden operačný deň.

Vyčlenenie profesionálnych vojakov vyplynulo z požiadavky PZ SR a uznesenia vlády zo 6. novembra, z dôvodu aktuálnej bezpečnostnej situácie.