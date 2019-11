Česko odmieta diskutovať o prerozdeľovaní migrantov, ako požaduje Nemecko

Pre Česko je „akákoľvek diskusia o kvótach neprijateľná“, reagoval minister na snahy Nemecka presadiť nový systém prerozdeľovania žiadateľov o azyl. Vyjadril sa tak pred nadchádzajúcim zasadnutím ministrov vnútra EÚ, naplánovanom na budúci pondelok a utorok v Bruseli.

Šéf nemeckého rezortu vnútra Horst Seehofer chce podľa servera iROZHLAS.cz na tomto zasadnutí „rozhýbať zamrznutú debatu o reforme únijného azylového systému, ktorá sa niektorým členským krajinám nebude práve páčiť“. Podkladom pre diskusiu má byť spomínaný štvorstranový dokument označený ako „podnet na zamyslenie“.

Reforma azylového systému EÚ bola pritom predstavená ešte v roku 2016 a šance na jej presadenie „zostávajú minimálne“, pripomenul server s tým, že migrácia predstavuje „mínové pole európskej politiky“.

„Tento dokument z nemeckej strany sme dostali, avšak je to v pozícii tzv. non-paperu. To znamená, že to nie je oficiálny dokument pre rokovanie Rady ministrov. Ide skôr o zhrnutie toho, s čím v diskusii o reforme migračnej politiky vystúpi nemecký minister Horst Seehofer,“ uviedol Hamáček pre iROZHLAS.cz.

„Text jasne o kvótach nehovorí, ale systém kvót naznačuje. Pre Českú republiku je akákoľvek diskusia o kvótach neprijateľná a našu pozíciu budeme, samozrejme, koordinovať minimálne v rámci Vyšehradskej štvorky, ale aj s ďalšími krajinami, ktoré zdieľajú tento názor,“ doplnil český minister.

Seehofer sa ešte koncom októbra vyslovil za to, aby predbežné preverovanie žiadostí o azyl a navracanie neúspešných žiadateľov prebiehalo už na vonkajších hraniciach EÚ. Doterajší systém, známy ako dublinský, keď sú za azylové konanie zodpovedné tie krajiny, kde migranti prvýkrát vstupujú na územie Únie, označil za nefunkčný.

Podľa Seehoferovej predstavy by sa medzi krajiny EÚ, ktoré prejavia ochotu, prerozdeľovali len žiadatelia s vyhliadkou na priznanie azylu. Azylové otázky by boli potom definitívne vyjasnené až v týchto krajinách. Navracanie tých migrantov, ktorí neprejdú predbežným preverovaním na vonkajších hraniciach, by mala podľa nemeckého ministra zabezpečovať Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).

Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Malta predložili začiatkom októbra plán na vytvorenie „zrýchleného systému“ preberania migrantov, ktorí boli zachránení z člnov v Stredozemnom mori.