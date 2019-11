Bugár nechce, aby Most-Híd podporil uznesenie k Istanbulskému dohovoru

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár bude navrhovať, aby poslanci parlamentu za Most-Híd nepodporili uznesenie, ktoré by slovenskú vládu zaväzovalo informovať európske inštitúcie o tom, že Slovensko neratifikuje Istanbulský dohovor.

„Minule už NR SR prijala jedno uznesenie, práve preto si nemyslím, že je potrebné toto uznesenie podporiť. Budem v klube navrhovať, aby sme to nepodporili,“ povedal v stredu Bugár novinárom ale myslí si, že návrh uznesenia parlamentom prejde. „Väčšina poslancov nerozmýšľa, čo všetko tam je, ale okamžite nejakým spôsobom vyjadrí svoj názor a ukáže, idem proti niečomu, ale to nie je najlepšie riešenie,“ dodal. Podľa neho by sa s tým mala vyrovnať až budúca vláda. „Ak si niekto myslí, že teraz NR SR určitým spôsobom zaviaže vládu a budúca vládna koalícia to nemôže zmeniť cez parlament, tak je na omyle,“ doplnil.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) novinárom po rokovaní vlády v stredu povedal, že parlament už raz rozhodol jedným uznesením, kde vyzval vládu, aby nekonala ďalej v ratifikácii a odvolala svoj podpis. „Ale keďže je to prezidentská zmluva, vláda v tomto môže akurát tak požiadať prezidenta, aby informoval o tom, že je také uznesenie z NR SR,“ povedal Gál s tým, že na ministerstve už vychádzajú z toho, ako sa uznieslo plénum. „Že si neželá, aby toto bolo ratifikované a že dokonca, aby bol aj podpis stiahnutý,“ dodal. Minister tiež skonštatoval, že ide o „ťahanice“ tohto dohovoru do politiky.

Poslanci za SNS Tibor Bernaťák, Jaroslav Paška a Eva Smolíková predložili uznesenie, ktorým žiadajú vládu SR, aby v súlade s uznesením NR SR prijatým v marci, bezodkladne informovala Súdny dvor EÚ a ďalšie európske inštitúcie, že Istanbulský dohovor Slovensko neratifikuje a nesúhlasí s tým, aby EÚ k nemu pristúpila ako celku bez predchádzajúceho jednomyseľného súhlasu všetkých členských štátov EÚ.

Parlament v marci tohto roka prijal uznesenie, ktorým NR SR rozhodla, že SR „sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).“