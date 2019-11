Vláda by mala rokovať o novom spôsobe prepočtu minimálnych dôchodkov

Zo zákona by sa mohol vypustiť parameter kvalifikovaný rok, ktorý je dôležitý pre určenie vyššieho minimálneho dôchodku. Návrh má byť prerokovaný v skrátenom režime. Avizoval to predseda SNS a parlamentu Andrej Danko.

„Hľadáme riešenia, aby sme systémovo zmenili uznávanie týchto minimálnych dôchodkov,“ priblížil Danko. O zmenách rokovala SNS aj s koaličnými partnermi, aj s ministrom práce Jánom Richterom (Smer-SD), ako i so Sociálnou poisťovňou. Práve SP upozorňovala na to, že do februára budúceho roka nestíha všetkým prepočítať minimálne dôchodky. Podľa Danka, ak by nebola zmenená forma vyplácania minimálnych dôchodkov, muselo by dôjsť k prehodnocovaniu každého dôchodcu. „Podľa stanoviska ministerstva práce aj SP by to údajne nestíhali. Našlo sa kompromisné riešenie, s ktorým súhlasil aj každý koaličný partner,“ avizoval Danko.

Poslanec SNS Tibor Bernaťák priblížil, že vláda by mala prijať nanovo spôsob výpočtu minimálnych dôchodkov. „Jedným z riešení je, že sa vypustí kvalifikovaný rok. Dotyčný musí odpracovať 30 rokov, jedine to slovko 'kvalifikovaný' vypadne, pretože je to veľmi komplikované skúmanie,“ vysvetlil Bernaťák. Na minimálny dôchodok by tak podľa SNS malo mať nárok viac občanov.

Danko podotkol, že pri minimálnom dôchodku vnímal vyjadrenia ministerstva práce aj SP. „Snažil som sa urobiť tlak na koaličných partnerov, aby sa zamysleli nad tým, či si vláda a vedenie SP vezme na krk to, že by boli minimálne dôchodky vyplácané až niekedy v októbri,“ podotkol Danko s tým, že sa však našlo kompromisné riešenie. „Ide o systém, aby sa nemusel práve každý dôchodca kontaktovať a nemuselo dôjsť k prepočtu, aby sa to urobilo plošne. Zahrnie to väčší počet dôchodcov, ale zjednoduší to administratívu. Operačný čas pre SP bude podstatne lepší a nemusia zvyšovať počet zamestnancov,“ dodal Danko.

Generálny riaditeľ SP Ľubomír Vážny (Smer-SD) sa minulý týždeň pokúsil na parlamentnom sociálnom výbore získať viac času na prepočet minimálnych dôchodkov, ktoré sa zvýšia po zmene zákona, ktorý pripravili poslanci SNS. Neuspel však, výbor jeho návrh odmietol. Vysvetlil vtedy, že problém má SP najmä s údajmi poistencov, ktorí pracovali v zahraničí, pretože nimi nedisponuje a museli by ich predložiť samotní dôchodcovia.