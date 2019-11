Otrava liekmi: Ako postupovať pri záchrane človeka

Ročne skončí v nemocniciach na Slovensku viac ako 2000 detí pre akútnu otravu, upozorňuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) na webovej stránke projektu Lieky s rozumom. K väčšine otráv dochádza v domácnostiach, či už pre nesprávne uchovávanie liekov a chemikálií, alebo pre podanie nesprávneho lieku či zlej dávky. „Kým u mladších detí treba za ochutnávaním liekov hľadať predovšetkým zvedavosť, u tých starších môže ísť o úmysel či dokonca snahu skoncovať so životom,“ varuje prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Prejavy otravy sa môžu rôzniť v závislosti od látky, ktorá ju spôsobila, dávky a veku, respektíve hmotnosti dieťaťa. Vo všeobecnosti si však treba všímať príznaky ako bolesť brucha, kŕče, vracanie, hnačku, poruchu vedomia, dýchania a srdcového rytmu. Tiež zmeny správania, nekoordinované pohyby, zlú artikuláciu, halucinácie, zápach z úst, suché sliznice a zvýšenú tvorbu slín. Otrava sa môže prejavovať aj zúženými alebo naopak rozšírenými zreničkami a zvýšeným alebo naopak zníženým potením.

Pri otrave liekmi rozhodujú prvé minúty. Pri podozrení na otravu treba okamžite volať záchranku a nonstop konzultačnú službu Národného toxikologického informačného centra (NTIC) na čísle 02/5477 4166. „Pri podávaní prvej pomoci sa riaďte pokynmi záchranárov alebo odborníkov z NTIC,“ hovorí Lévyová. Bez konzultácie s odborníkom nie je vhodné u detí vyvolávať vracanie, ani im podávať teplú slanú vodu či mlieko. K lekárovi treba zobrať zvyšky liekov, ktoré dieťa pravdepodobne požilo, a obaly z nich. Táto informácia je pre ošetrujúceho lekára zásadná.

Vracanie možno vyvolať prehnutím dieťaťa cez koleno tak, aby bola hlava pod úrovňou trupu a podráždením koreňa jazyka prstom. „Ak sa vám vracanie nepodarí vyvolať, nestrácajte čas a podajte dieťaťu desať až 20 tabliet aktívneho, teda živočíšneho alebo čierneho uhlia rozdrveného a rozmiešaného v primeranom množstve vody," tvrdia odborníci v projekte Lieky s rozumom. Potom treba bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Pri prevoze do nemocnice vlastným autom by malo dieťa ležať dolu bruchom cez kolená dospelého a pre zabránenie prípadnému vdýchnutiu zvratkov mu treba hlavu držať otočenú nabok.

Pre zabránenie otrave je najvhodnejšie skladovať lieky v uzamknutých skrinkách bez možnosti prístupu a nenechávať ich v kabelkách, na nočných stolíkoch ani na kuchynskej linke, kde máme často tendenciu nechávať lieky, ktoré užívame pravidelne. „Ani len kvapky do očí by nemali byť v domácnosti s deťmi ponechané bez dozoru. Lieky by mali byť odložené vysoko, mimo dosahu detí. Pokiaľ máte obavy, že ich zabudnete užiť, je bezpečnejšie nastaviť si pripomienku, než ich nechávať na očiach,“ radí prezidentka AOPP. Podľa nej nie je vhodné ani užívať lieky pred deťmi, pretože tie dospelých vo všetkom rady napodobňujú, a neprirovnávať lieky k cukríkom, aby to deti zbytočne nelákalo.

Lieky má podávať len dospelý. „Veďte dieťa k tomu, že si nemôže dávať lieky samo, pretože iba dospelý vie, kedy a ako ich správne podať,“ povedala Lévyová. Lieky by sa nemali odhadzovať do odpadkového koša, kde by sa k nim dieťa mohlo ľahko dostať. Nespotrebované lieky je vhodné odovzdať v lekárni a neskladovať doma zbytočne veľa liekov.

Najčastejšie otravy u detí do päť rokov mali podľa údajov NTIC z roku 2013 na svedomí lieky Fenistil, Vigantol, Euthyrox, Ibalgin a Paralen.