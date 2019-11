Vitamíny na zápchu: Ktoré si vybrať a ktorým sa vyhnúť

Pri zápche je vhodné zvýšiť príjem vlákniny, prípadne užívať voľnopredajné preháňadlá. Liečbu však môžete podporiť doplnkami stravy. Zatiaľ čo niektoré vitamíny a minerály môžu pomôcť pri zápche, iné ju môžu spôsobovať. Tu sú štyri druhy vitamínov, ktoré pomáhajú pri zápche a tiež minerály, ktorým by ste sa mali naopak vyhnúť.

1. Vitamín C

Autori staršej štúdie z roku 2008 si všimli, že deti so zápchou mali nižšie hladiny vitamínu C, kyseliny listovej a horčíka. Tieto deti tiež jedli nižšie množstvo vlákniny. Ovocie a zelenina s vysokým obsahom vlákniny majú tiež často vysoký obsah vitamínu C.

Lekári však neodporúčajú, aby ľudia užívali príliš veľké dávky vitamínu C.

2. Vitamín D

Výskum z roku 2019 našiel silné spojenie medzi chronickou zápchou a nedostatkom vitamínu D. Niektorí ľudia majú dlhodobý nedostatok vitamínu D, najmä ak žijú v severných krajinách, pretože slnečné žiarenie je životne dôležitým zdrojom vitamínu D.

3. Vitamín B12

U ľudí s nedostatkom vitamínu B12 sa môžu vyskytnúť tieto príznaky:

zápcha

únava

slabosť

strata chuti do jedla

strata váhy

Zatiaľ čo užívanie doplnkov vitamínu B12 nemusí pomôcť ľuďom, ktorí netrpia jeho deficitom, môže byť účinnou liečbou u ľudí, ktorým vitamín B12 primárne chýba.

4. Horčík

Nadmerné užívanie horčíka môže spôsobiť hnačku, nevoľnosť a kŕče. Horčík má osmotický účinok, čo znamená, že vťahuje vodu do čreva, čo je jednou z príčin vodnatej stolice. Hydroxid horečnatý je často súčasťou liekov na tráviace problémy. Je preto vhodné tento doplnok vyskúšať, no je potrebné dodržiavať odporúčanú dávku.

Minerály, ktorým sa treba pri zápche vyhnúť

Aj keď niektoré vitamíny a minerály môžu ľuďom pomôcť so zápchou, iné ju môžu spôsobiť alebo zhoršiť.

Vápnik

Vápnik je nevyhnutný na udržanie silných kostí a podporuje funkcie svalov, srdca, mozgu a ďalších telesných systémoch. Potraviny bohaté na vápnik sú:

mliečne výrobky

kel

brokolica

ryby s mäkkými kosťami, ako sú konzervované sardinky

obilniny, ovocné šťavy a sójové a ryžové mlieko

Aj keď je nepravdepodobné, že by človek konzumoval priveľa vápnika iba z jedla, tí, ktorí užívajú doplnky, to s nimi môžu preháňať a dostať tak zápchu.

Niektorí ľudia však musia pokračovať v užívaní doplnkov vápnika. Lekári preto odporúčajú ho užívať priebežne počas dňa spolu s jedlom. Tiež môže pomôcť, keď vymeníte značku alebo formu doplnku s vápnikom.

Železo

Železo je ďalší minerál, ktorý môže spôsobiť problémy so zažívacím traktom. Priveľa železa môže tiež spôsobiť:

čiernu stolicu

zápchu

nevoľnosť

bolesť brucha

zvracanie

Na zmiernenie zápchy môžete skúsiť užívať nižšie dávky a podľa potreby ich pomaly zvyšovať. Tiež je vhodné užívať železo spolu s jedlom, no je potrebné sa poradiť s lekárom, pretože niektoré potraviny znižujú absorpciu železa.