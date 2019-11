Prezidentka považuje za potrebné o násilí na ženách diskutovať a predchádzať mu

Slovensko by v oblasti predchádzania násilia na ženách malo pokračovať v systémových riešeniach. Dôležitá je tiež práca s verejnou mienkou. Po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú tejto oblasti, v Prezidentskom paláci to v pondelok pre médiá povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„To, čo naša krajina potrebuje, je pokračovať v systémových riešeniach jednotlivých inštitúcií, to, aby to bolo predmetom medzirezortného uvažovania a riešení,“ uviedla s tým, že potrebná je aj práca s verejnou mienkou. Upozornila, že tretina Slovákov považuje násilie na ženách za prípustné. Diskutované témy považuje za mimoriadne dôležité aj v kontexte vraždy, ktorá sa stala minulý týždeň v Bratislave.

Pozvanie do paláca dostali zástupcovia mimovládok pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násilia páchanému na ženách. „Chcem im touto cestou poďakovať za celé úsilie, že sa tejto téme venujú, že šíria osvetu a robia konkrétne kroky pre nápravu,“ skonštatovala hlava štátu. Témami stretnutia boli podľa nej rôzne aspekty násilia a diskriminácie na ženách, či už to je sexuálne alebo fyzické násilie, s ktorým má skúsenosť každá tretia žena, alebo nezákonné sterilizácie, pracovné podmienky a podobne.

Stretnutia sa zúčastnili Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby, Janka Debrecéniová z Občan, demokracia a zodpovednosť, Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva, Dušana Karlovská z Fenestry, Zuzana Piešťanská zo Slovensko-českého ženského fondu, Ivan Rác, zástupca romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ingrid Kosová z Quo Vadis.