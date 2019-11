Fico: Lex Haščák je čistý predvolebný populizmus

Legislatívny návrh Lex Haščák je obyčajným predvolebným populizmom. Na pondelkovej tlačovej konferencii to v reakcii na návrh z dielne koalície PS-Spolu, ktorého ambíciou je okresať moc finančnej skupiny Penta, uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

„Prečo takýto návrh neprišiel do parlamentu pred rokom,“ opýtal sa Fico, ktorý poukázal na to, že v utorok (26. 11.) sa začne s najväčšou pravdepodobnosťou posledná parlamentná schôdza v aktuálnom volebnom období, preto nemá tento návrh podľa neho reálnu šancu dostať sa do druhého a tretieho čítania. Iniciatívu preto vníma ako pokus využiť parlament na predvolebnú tribúnu.

Za dôveryhodnú iniciatívu by Fico návrh pokladal vtedy, ak by bol namierený voči finančným skupinám ako takým, nielen voči jednej. „Ak to pospájame s inými finančnými skupinami, môžeme o tom diskutovať. No nezdá sa mi, že by sme sa mali zúčastňovať sa tom, že si z toho niekto robí predvolebnú tribúnu v parlamente,“ poznamenal.

Zdôraznil zároveň, že Smer-SD už má v prípade snahy obmedziť moc oligarchov konkrétne výsledky. „My sme Pente zobrali, všetko čo sme mohli,“ povedal, pričom pripomenul zastavenú privatizáciu bratislavského letiska v roku 2006, takisto zámer zamedziť súkromným spoločnostiam využívať zisk zdravotných poisťovní na súkromné účely.

Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva, inak nazývaného aj zákon o tzv. krížovom vlastníctve v zdravotníctve, predložili nezaradení poslanci Miroslav Beblavý, Lucia Žitňanská, Martin Poliačik, Viera Dubačová a Alan Suchánek.

„Predkladaný návrh zákona zakazuje súčasné vlastníctvo alebo efektívnu kontrolu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti inej ako lekárenskej starostlivosti, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v lekárenskej oblasti a zdravotnej poisťovne,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Finančná skupina Penta návrh označila za protiústavný, predstavujúci neprimeraný a neodôvodnený zásah do vlastníckych práv. Podľa hovorcu Penty Gabriela Tótha to majú vo svojej analýze konštatovať aj tri advokátske kancelárie, na ktoré sa spoločnosť obrátila.

Podľa Fica treba rozhodnúť, či ešte má zmysel v parlamente rokovať o stratifikácii

Reforma nemocníc, tzv. stratifikácia, je v prvom čítaní, v utorok 26. novembra musí podľa Fica padnúť rozhodnutie, či sa ňou bude parlament zaoberať.

Šéf Smeru-SD pripomenul, že v parlamente je predložených množstvo zákonov, ktoré sú v prvom čítaní. Vzhľadom na to, že v utorok sa začína pravdepodobne posledná schôdza parlamentu, poslanecké grémium musí podľa Fica rozhodnúť, či má zmysel rokovať o týchto návrhoch. V prvom čítaní je aj stratifikácia nemocníc.

„Stratifikácia nemocníc je opäť zákon, ktorý je v prvom čítaní. Zajtra musí padnúť rozhodnutie, aký má význam zaoberať sa zákonmi, ktoré sú v prvom čítaní. Ak zajtra padne rozhodnutie, že urobíme z mikrofónu v národnej rade predvolebnú tribúnu, tak jej súčasťou bude pravdepodobne aj zákon o stratifikácii, ale bez akéhokoľvek konca. Zákon bude prerokovaný v prvom čítaní, a tým skončil,“ povedal Fico s tým, že keď príde nová vláda, bude musieť zákon predložiť znova do parlamentu. Označil to preto za zbytočné divadlo.

Fico zopakoval, že strana Smer-SD má voči stratifikácii nemocníc stále výhrady. „Keď príde k tomu dňu D, keď bude treba o tomto zákone hlasovať, zvolám klub a poradíme sa,“ dodal.

Stratifikáciu do parlamentu predložila vláda na návrh ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD). Z októbrovej schôdze pléna ju tesne pred hlasovaním presunuli.