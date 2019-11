Pri dopravnej nehode zahynul jeden človek, ďalší dvaja sa zranili

Jeden človek zomrel a dvaja sa zranili pri pondelňajšej dopravnej nehode na ceste medzi obcami Šarkan a Gbelce v Novozámockom okrese. Vodič osobného auta Opel Omega jazdiaci v smere do obce Gbelce nezvládol riadenie a narazil do stromu. Informovala o tom polícia.

Vodič podľa polície zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a pri prejazde pravotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismeru a potom do priekopy. „Po následnom náraze do stromu došlo vo vozidle k usmrteniu jednej osoby, jedna sa zranila ťažko a jedna ľahko,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Nitre.