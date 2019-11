Londýn nepredĺžil Uberu prevádzkovú licenciu

„Zistili sme viacero porušení, ktoré vystavili cestujúcich riziku,“ povedal hovorca úradu Transport for London (TfL). Súčasná prevádzková licencia Uberu vyprší do polnoci, informovala v pondelok agentúra DPA, firma sa však môže odvolať, pričom až do rozhodnutia bude môcť pokračovať v poskytovaní služby.

Ako dodala Helen Chapmanová z TfL, bezpečnosť je pre úrad jednoznačnou prioritou. „TfL uznáva, že Uber urobil v určitých oblastiach nápravu, je však neprijateľné, aby boli cestujúci prepravovaní v autách, kde je riziko, že ich riadia vodiči bez licencie a poistenia,“ dodala s tým, že úrad si nie je istý, či tento problém nebude pokračovať.

Uber poskytuje svoje služby vo viac než 700 mestách v 63 krajinách. Každý mesiac má približne 91 miliónov aktívnych používateľov.