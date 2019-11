Minister životného prostredia spustil podporu budovania verejných kanalizácií a vodovodov

Dôraz sa bude klásť na obce a mestá do 2000 obyvateľov. V najbližších desiatich rokoch pôjde z Environmentálneho fondu ročne minimálne 50 miliónov eur do budovania vodárenskej infraštruktúry.

„Celkovo ide o sumu pol miliardy eur na ďalších desať rokov. Kým doteraz bola maximálna výška dotácie na podobné projekty 200.000 eur na každý rok, teraz je už do piatich miliónov eur,“ priblížil minister.

Tvrdí, že pri budovaní kanalizácií na Slovensku je čo dobiehať. Minulý rok malo podľa jeho slov iba necelých 40 percent obcí vybudovanú čiastočne či celkom verejnú kanalizáciu. „Problémom čelia najmä obce pod 2000 obyvateľov. Menších obcí je na Slovensku 2262 a vybudovanú kanalizáciu z nich malo minulý rok len 615 obcí, to je menej ako 30 percent,“ upozornil na to Sólymos. Pri vodovodoch je situácia o trochu lepšia. Minulý rok malo verejný vodovod takmer 85 percent slovenských obcí.

Riaditeľ Environmentálneho fondu Peter Kalivoda priblížil, že oprávnenými žiadateľmi sú obce alebo záujmové združenia právnických osôb, ktorých členmi sú len obce. Žiadateľ môže predložiť iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, a to buď na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu. „Chceme tým pomôcť čo najväčšiemu počtu samospráv. Žiadosti je možné v tomto ročníku predkladať na Environmentálny fond do 23. decembra. Predpokladáme najmä záujem obcí, ktoré mali projekty pripravené aj v minulosti, no z rôznych dôvodov tieto projekty neboli úspešné. Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je päť miliónov eur,“ vysvetlil.

Nastavená je aj podmienka päťpercentného spolufinancovania. Štát však pripravil možnosť realizovať toto spolufinancovanie aj prostredníctvom nekomerčného úveru, poskytnutého priamo Environmentálnym fondom. „Všetky žiadosti Environmentálny fond odborne posúdi a vyhodnotí. Som presvedčený o tom, že týmto krokom pomôžeme veľkému množstvu ľudí žijúcich v menších obciach,“ podotkol Kalivoda.

Podporené budú projekty budovania verejných kanalizácií a vodovodov, ako napríklad budovanie stokovej siete, rekonštrukcia či rozšírenie čistiarní odpadových vôd, budovanie vodovodnej siete, ktorá využíva už existujúce vodárenské kapacity či malé vodárenské zdroje. Taktiež budovanie kanalizačných a vodárenských prípojok, ktoré sú na verejnom priestranstve.