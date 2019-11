OSN je odhodlaná skoncovať s akoukoľvek formou násilia voči ženám a dievčatám

Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného voči ženám pripadá na 25. novembra a vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) v decembri 1999.

Násilie voči ženám, do ktorého sa radia aj „najohavnejšie činy a aj najrozšírenejšie na svete“, postihujú každú tretiu ženu, podotkol Guterres. Ide teda o ženu z vášho okolia alebo rodiny, o kolegyňu, priateľku, či dokonca o vás osobne, pokračoval. „Znásilnenie sa naďalej používa ako odporná forma vedenia vojny,“ konštatoval. „To všetko musí prestať... a musí to skončiť okamžite,“ zdôraznil. Guterres v posolstve vyzval vlády, súkromný sektor, občiansku spoločnosť a ľudí vo všetkých kútoch sveta, aby sa rozhodne postavili proti sexuálnemu násiliu a nenávisti voči ženám.

Kampaň Medzinárodného dňa odstránenia násilia páchaného voči ženám sa bude vyznačovať oranžovou farbou a výzvou: Nech svet zoranžovie: Generácia rovnosť sa stavia proti násiliu. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa aktivity súvisiace s 25. novembrom budú konať 16 dní a skončia sa 10. decembra, na ktorý pripadá Medzinárodný deň ľudských práv. Mnohé podujatia s tematikou skoncovania násilia páchaného na ženách bude sprevádzať aj rozsvietenie známych svetových budov na oranžovo. Záujemcovia majú možnosť sa pripojiť ku kampani aj prostredníctvom sociálnych sietí s použitím oficiálneho materiálu a haštagu #GenerationEquality, #orangetheworld a #spreadtheword.

OSN v súvislosti s týmto medzinárodným dňom zverejnila aj takéto údaje:

- 35 percent žien na svete sa stali obeťami fyzického a/alebo sexuálneho násilia svojho partnera alebo úplne inej osoby (do toho nie je zarátané sexuálne obťažovanie);

- len 52 percent vydatých žien, alebo žijúcich vo vzťahu na svete sa môže slobodne rozhodnúť o používaní antikoncepcie a zdravotnej starostlivosti v súvislosti s intímnym životom;

- takmer 750 miliónov žien a dievčat na svete bolo vydatých pred 18 rokom života. Vyše 200 miliónov žien a dievčat bolo nútených podstúpiť zásah označovaný slovným spojením mrzačenie ženských pohlavných orgánov;

- v roku 2017 bola na svete zavraždená každá druhá žena svojím partnerom alebo v rodine; pritom len každý 20. muž bol zabitý za podobných okolností;

- 71 percent všetkých obetí obchodovania s ľuďmi na svete tvoria ženy a dievčatá, pričom tri štvrtiny z nich sú zneužívané pohlavne.

Korene tohto medzinárodného dňa siahajú do roku 1960 do Dominikánskej republiky, kde boli 25. novembra 1960 tri sestry Mirabalové - Patria Mercedes, María Argentina Minerva a Antonia María Teresa - zavraždené za to, že bojovali za svoje práva a stáli v opozícii proti vtedajšiemu diktátorovi Rafaelovi Leónidasovi Trujillovi (1891-1961; vládol v rokoch 1930-61). Ten vydal rozkaz na ich likvidáciu. Sestry sa stali symbolom boja za odstránenie násilia voči ženám.

Obhajcovia práv žien pripomínali deň boja proti sexuálnemu násiliu na ženách od roku 1981. Niekoľko ďalších rokov daný jav nepútal väčšiu pozornosť medzinárodného spoločenstva. Pritom bitie žien, ich mučenie či iné formy násilného správania predstavovali a predstavujú sa vyskytuje aj v súčasnosti.

Medzinárodné, humanitárne aj mimovládne organizácie spojili sily, aby sa 25. november stal príležitosťou na väčšie informovanie verejnosti o násilí, ktorému sú ženy vystavené.

VZ OSN schválilo Deklaráciu o odstránení násilia páchaného voči ženám A/RES/48/104 dňa 20. decembra 1994. Neskôr, v roku 1999 v rezolúcii 54/134 vyhlásilo VZ OSN 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného voči ženám.