Video: Žena takto našla svojho psa na podlahe. Z toho, čo urobil, ostala v šoku

Pri pohľade na tohto psa celého zafarbeného v hrozivých odtieňoch fialovej a ružovej, sa zdá, že muselo dôjsť ku krvavému kúpeľu. Našťastie, štvormesačné šteňa buldoga menom Tua Lek sa len pustilo do pitahaye s fialovou dužinou.

Majiteľka Kanok Lamsin z Thajska uviedla, že keď svoje šteňa takto zbadala, neverila vlastným očiam. Psíkovi zjavne ovocie veľmi chutilo, no nedokázal sa ho nabažiť a spôsobil hotovú fialovú spúšť. Pitahaya by nemala byť pre psov škodlivá, no ako predviedol Tua Lek, dá im zabrať, aby sa od nej nezafarbili.

Video: Pes vyzeral ako z hororu