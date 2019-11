Obrovská tragédia: Mladý reprezentant Slovenska zomrel po páde zo 7. poschodia

Slovenský futbal zasiahla tragédia. Na následky zranení po páde zo siedmeho poschodia zomrel mládežnícky reprezentant Slovenska do 18 rokov Adrián Sivoň z MFK Ružomberok. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Napriek veľkému úsiliu lekárov mladý muž v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku v sobotňajších popoludňajších hodinách podľahol zraneniam. Príčina tragédie nie je známa, ale polícia vylúčila cudzie zavinenie. Stretnutie dorasteneckej ligy Ružomberok – Senica po tragédii odložili.

"Prepáčte, veľmi ťažko sa mi hľadajú slová. Zasiahlo ma to tak bolestivo, že ešte sám neviem, ako sa k tej správe postaviť. Naposledy sme boli spolu pri zraze a následnom dvojzápase v Rumunsku, bol to normálny mladý chalan, talentovaný futbalista. Na najbližší výjazd do Čiernej Hory bol medzi náhradníkmi, dohodli sme sa tak s jeho materským klubom. Rátal som s ním opäť na jar pre náš národný tím. Dovoľte mi vyjadriť úprimnú ľútosť rodine a najbližším,“ uviedol pre web futbalsfz.sk tréner slovenskej reprezentačnej osemnástky Stanislav Macek.