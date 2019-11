Prasknutý bubienok: Čo ho spôsobuje a ako ho liečiť

Ušný bubienok je tenké tkanivo, ktoré oddeľuje zvukovod od stredného ucha. Pri jeho prasknutní môžete pociťovať rôzne príznaky:

silná bolesť, ktorá sa môže náhle stratiť

strata sluchu v postihnutom uchu

výtok z ucha, ktorý môže obsahovať krv

bzučanie alebo zvonenie v uchu

zablokovaný pocit v uchu

závraty alebo strata rovnováhy

nevoľnosť

pískanie v uchu pri fúkaní z nosa

U ľudí so stratou sluchu môže rozsah tejto straty závisieť od veľkosti otvoru v bubienku.

Roztrhaný ušný bubienok sa môže vyskytnúť v dôsledku niekoľkých rôznych príčin:

Ušná infekcia

Silná ušná infekcia alebo opakované mierne infekcie môžu spôsobiť prasknutie ušného bubienka. K infekcii stredného ucha dochádza, keď baktérie alebo vírusy spôsobujú hromadenie tekutín v strednom uchu. Ak sa za ušným bubienkom hromadí tekutina alebo hnis, tlak môže spôsobiť jeho pretrhnutie.

Infekcie uší môžu byť veľmi bolestivé a niekedy môžu spôsobiť problémy so sluchom.

Zranenie ucha

Prsknutie buienka sa môže stať pri úrazoch z rôznych aktivít vrátane športu. Ťažké zranenie ucha alebo hlavy môže niekedy poškodiť vnútorné aj stredné ucho.

Vloženie predmetu do ucha

Vložením predmetu, ako je napríklad vatová tyčinka, ceruzka alebo špendlík, do ucha môže dôjsť k prasknutiu bubienka. Často sa to stáva u detí, no aj dospelí si môžu poškodiť bubienok, ak si vatovú tyčinku tlačia do ucha.

Hlasné zvuky

Výbuch alebo extrémne hlasný hluk v blízkosti ucha môže spôsobiť prasknutie ušného bubienka. Dochádza k tomu u hudobníkov a tých, ktorí počúvajú hudbu pri vysokej hlasitosti. Ľudia môžu pociťovať stratu sluchu a zvonenie v uchu, známe ako tinnitus, celé hodiny alebo dni po udalosti.

Barotrauma ucha

Ak zmeny tlaku vzduchu alebo vody poškodia ucho, nazýva sa to barotrauma ucha. Dochádza k tomu, keď je rozdiel medzi vnútorným a vonkajším uchom.

Eustachová trubica spája stredné ucho so zadnou časťou nosa a hrdla a vyrovnáva tlak na oboch stranách ušného bubienka. Ak sa táto trubica nemôže otvoriť kvôli extrémnym zmenám tlaku, nerovnomerný tlak môže prasknúť bubienok.

Častou príčinou je potápanie a cestovanie lietadlom. Potápanie môže zvyšovať tlak na ucho, čo môže spôsobiť prasknutie ušného bubienka, najmä ak osoba klesá.

Zmena tlaku môže spôsobiť, že vákuum v strednom uchu vtiahne ušný bubienok dovnútra a môže nakoniec spôsobiť jeho prasknutie.

Cestovanie lietadlom môže zmeniť tlak medzi vonkajším a stredným uchom. Toto zvýšenie tlaku môže spôsobiť natiahnutie ušného bubienka a v niektorých prípadoch jeho roztrhnutie.

Liečba

Ak máte podozrenie na prasknutie bubienka, mali by ste navštíviť lekára. Ten skontroluje veľkosť otvoru v bubienku a môže vykonať aj skúšku sluchu alebo rovnováhy. Môže do ucha vháňať vzduch, aby otestoval tlak.

Roztrhaný ušný bubienok sa často uzdraví do 1 až 3 mesiacov. Pacienti môžu užívať nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), napríklad ibuprofén, na zmiernenie bolesti a na zníženie zápalu. Pri bolestiach môže pomôcť aj teplý obklad. Lekár môže predpísať perorálne antibiotiká alebo antibiotické ušné kvapky, ak sa vyskytne infekcia.

Ak sa bubienok nevylieči sám, môže byť potrebný chirurgický zákrok nazývaný tympanoplastika.

Pri zotavovaní sa z prasknutého ušného bubienka je dôležité udržiavať ucho v suchu, aby sa predišlo infekcii stredného ucha.

Noste vodotesné špunty do uší alebo vatu namočenú vo vazelíne pri sprchovaní, aby ste nedostali vodu do ucha. Počas liečby je najlepšie vyhnúť sa plávaniu a iným činnostiam na vode.

Tiež by ste sa nemali snažiť veľa fúkať nosom. Ak je to potrebné, len jemne vydýchnite cez jednu nosovú dierku, aby ste predišli zmenám tlaku v uchu, ktoré môžu spomaliť hojenie.