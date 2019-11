Popraskaný jazyk: Čo v skutočnosti znamenajú trhliny na jazyku

Aj keď trhliny na okrajoch jazyka môžu byť neestetické, nejde o nákazlivý ani bolestivý stav. Bolesť však môžu spôsobiť iné ochorenia jazyka, ako je geografický jazyk, alebo situácie, kedy sa v ryhách zachytí jedlo.

Popraskaný jazyk sa môže objaviť bez zjavného dôvodu, ale niektorí ľudia môžu mať základnú chorobu, ktorú môže lekár alebo zubár potvrdiť, alebo vylúčiť. V tomto článku sa pozrieme na príčiny a liečbu popraskaného jazyka.

Pri popraskanom jazyku sa na jeho povrchu môže objaviť jedna alebo viac trhlín, ktoré môžu byť plytké alebo hlboké. Zvyčajne sa primárna prasklina vyskytuje uprostred jazyka. V niektorých prípadoch môžu byť trhliny veľké a hlboké, takže jazyk vyzerá tak, že sa z neho časti oddeľujú.

V niektorých prípadoch je príčinou geografický alebo mapovitý jazyk. K tomuto stavu dochádza, keď sa na jazyku stratia papily, malé hrbolčeky na povrchu jazyka. Ak má človek geografický jazyk, papily sa nahradia hladkými červenými škvrnami, ktoré pripomínajú mapu.

Na snímke geografický jazyk, Foto: Angel Simon/Shutterstock.com

Popraskaný jazyk je najbežnejší u starších ľudí, hoci sa môže objaviť u hocikoho, najčastejšie u mužov.

Príčiny trhlín na jazyku

Lekári si nie sú istí presnou príčinou, no môže existovať isté genetické spojenie, čo znamená, že niektorí ľudia majú väčšiu predispozíciu na tento stav.

Štúdia publikovaná v Allied Academics skúmala ľudí s popraskanými jazykmi v Južnej Afrike a Izraeli. V Južnej Afrike malo iba 0,6% populácie tento typ jazyka, zatiaľ čo v Izraeli to bolo takmer 30,6%. Vedci sa domnievajú, že by to mohol byť dôkaz genetického faktora.

Popraskaný jazyk sa často prvýkrát objaví v detstve. Vekom sa však stáva ešte výraznejším.

Medzi ďalšie príčiny trhlín patrí:

geografický jazyk

orofaciálna granulomatóza

Downov syndróm

pustulárna psoriáza

Melkersson-Rosenthalov syndróm (neurologický stav spojený s ochrnutím tváre a opuchom hornej pery a tváre)

menej často aj podvýživa

Liečba

Tento stav zvyčajne nevyžaduje liečbu a nemá žiadne príznaky. Komplikácie zvyčajne nastanú, keď sa jedlo alebo iný odpad zachytí v ryhách. Ak k tomu dôjde, môže to spôsobiť podráždenie alebo rast baktérií. Baktérie uviaznuté v ryhách môžu spôsobiť zápach z úst alebo podporovať zubný kaz.

V extrémnych prípadoch môžu byť veľmi hlboké praskliny infikované Candida albicans. Vtedy je potrebná liečba lokálnymi antimykotikami.

Najlepšou prevenciou je správna hygiena, vrátane čistenia úst najmenej dvakrát denne a pravidelných návštev u zubára.

Kedy navštíviť zubára

Zubára kvôli tomuto problému nemusíte navštíviť, pokiaľ nepociťujete bolesť. Je však dobré navštíviť zubára raz ročne kvôli bežnej starostlivosti. Ľudia by mali tiež navštíviť svojho zubného lekára, ak majú akékoľvek bolesti v ústach alebo nepohodlie.