Auto sa po šmyku prevrátilo na koľajnice detskej železnice

K dopravnej nehode osobného auta, ktoré skončilo na streche na koľajniciach Košickej detskej historickej železnice, došlo v piatok predpoludním na Čermeľskej ceste v Košiciach. Na tomto úseku v blízkosti detskej železničky došlo v minulosti už k viacerým haváriám.

Vodič auta značky VW Golf krátko pred 10.00 h počas jazdy v smere na Alpinku dostal v zákrute šmyk, prešiel do protismernej časti vozovky, kde narazil do zvodidiel a následne do telekomunikačného stĺpu. „Po náraze sa s vozidlom prevrátil na strechu a ostal na koľajniciach. Vodič utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo jednorazové ošetrenie bez doby liečenia. Požitie alkoholu u vodiča dychovou skúškou nebolo zistené, na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz,“ informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Vodič podľa polície dostal šmyk pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a stavu a povahe vozovky.

Pri nehode vznikla celková škoda 6600 eur. Bližšie okolnosti a presná príčina vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.

Riaditeľ občianskeho združenia (OZ) Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský uviedol, že od leta ide už o tretie vozidlo na koľajniciach železničky. „Je to fatálne zlyhanie akejkoľvek morálky vodičov a podľa mňa aj kompetentných, pretože od 14. augusta tu stále absentujú zvodidlá a my si to nevieme vysvetliť,“ povedal novinárom.

Pri havárii zo 14. augusta nákladné auto s cisternou prerazilo zvodidlá a zdemolovalo dva odstavené historické vozne. „Po ukončení sezóny sme už preventívne riešili stiahnutie vagónov do stanice, čo teraz je možné, ale počas sezóny, keď budeme jazdiť, tak tieto vozne tu budeme musieť zaparkovať,“ dodal Lehotský.