PS-Spolu vyzýva SNS, aby stiahla novelu o interrupciách

„Ako lekár sa čudujem, že niekomu z poslancov či poslankýň napadlo zasahovať do toho, ako lekári liečia. Prikazovať zdravotnícke výkony zo zákona, to tu ešte nebolo,” povedal poslanec NR SR Alan Suchánek (nezaradený) na margo návrhu SNS, ktorý zahŕňal aj počúvanie tlkotu srdca plodu dieťaťa v prvom trimestri tehotenstva.

V súvislosti s návrhom národniarov zvoláva PS-Spolu na utorok (26. 11.) o 16.00 h demonštráciu pred budovu Národnej rady (NR) SR.

Ústavnoprávny výbor NR SR odobril návrh, ktorý by mal zvýšiť povinnú informovanosť žien pred vykonaním interrupcie. Novela z dielne SNS by sa ešte mala zmeniť, a to tak, aby sa vypustilo počúvanie tlkotu srdca cez ultrazvuk. Pozmeňujúci návrh by mali predložiť v pléne.

Návrhom chcú poslankyne za SNS tiež zakázať reklamy umelého prerušenia tehotenstva, za porušenie zákazu by hrozila pokuta vo výške 66.400 eur. Poslankyne chcú vylúčiť z dovolenej reklamy umelé prerušenie tehotenstva pri zdravotníckych pracovníkoch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zmeny by v prípade schválenia novely mali byť účinné od 1. marca 2020.