Romana sa nevrátila domov, babka má o ňu strach

Trnavská kriminálna polícia pátra po nezvestnej Romane Demenčíkovej z Trakovíc. Info.sk o tom informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

"Romana odišla v utorok ráno do školy v Trnave a odvtedy sa nevrátila domov, kde žije so svojou babkou. Nasledujúci deň bola ešte v škole, no viac nevedno, kde sa zdržiava," uviedla Kredatusová.

Polícii sa doteraz mladú dievčinu nepodarilo vypátrať. Nemá pri sebe ani mobilný telefón, prostredníctvom ktorého by ju bolo možné lokalizovať.

Romana Demenčíková je vysoká 170 cm, plnoštíhlej postavy. Aktuálne má blond vlasy po ramená, hnedé oči. Oblečené mala svetlomodré rifle, čierno-modrú kockovanú bundu, čierne tenisky a so sebou niesla školskú tašku.

"Predpokladáme, že sa nemusí nachádzať len v okolí Trnavy, ale môže sa pohybovať po celom Slovensku. Ak ste mladé dievča niekde videli, zavolajte na linku 158 alebo nám to napíšte do súkromnej správy na našej facebookovej stránke," dodala Kredatusová.