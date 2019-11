V Budapešti iniciovali demonštráciu na podporu protestov v Hongkongu

„Čína roky pracuje na tom, aby potlačila demokraciu v tomto mestskom štáte. Časť medzinárodného spoločenstva mlčí, pretože sa bojí čínskej pomsty, vlády niektorých krajín, ako napríklad Maďarska, oduševnene podporujú všetky utláčajúce režimy. Ukážme, že na rozdiel od nich sa neobrátime chrbtom k tým, ktorí bojujú za svoju slobodu,“ píše sa vo výzve zverejnenej v piatok.

Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom „jedna krajina, dva systémy“.