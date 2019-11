Orbánov kritik: Ak strana EPP prijme späť Fidesz, viacerí z nej odídeme

Ak začiatkom budúceho roka Európska ľudová strana (EPP) prijme maďarský vládny Fidesz späť za svojho člena, viacerí toto paneurópske politické zoskupenie opustia. Pre internetové vydanie ľavicového denníka Népszava to vo štvrtok povedal predseda luxemburskej Kresťanskosociálnej ľudovej strany (CSV) Frank Engel.

Luxemburský politik o tom hovoril po dvojdňovom sneme ľudovcov v Záhrebe, kde zdôraznil, že už pri návrhu vylúčenia Fideszu z EPP jeho strana vyhlásila, že buď pôjde z EPP Fidesz, alebo CSV.

Engel je jedným z najprísnejších a najstarších odporcov politiky maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz v rámci EPP. Vlani spolu s ďalšími 12 stranami iniciovali úplné vylúčenie Orbánovej strany.

Poslanec Európskeho parlamentu György Hölvényi za KDNP, ktorá je menšou stranou vládneho bloku Fidesz-KDNP, sa podľa Népszavy domnieva, že rozhodnutie o členstve Fideszu je na EPP. „Táto politická rodina musí nájsť svoju občiansku a kresťanskodemokratickú alternatívu voči európskemu ľavicovému bloku,“ povedal politik strany KDNP, ktorá na záhrebský snem poslala šiestich delegátov.

Ak Fidesz bude vidieť, že EPP sa naďalej posúva vľavo, smerom k priaznivcom prisťahovalectva, a nezabráni tomu ani nový predseda EPP Donald Tusk, budeme si hľadať nové politické spojenectvo, povedal v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Tusk naznačil, že o členstve Fideszu rozhodne EPP začiatkom budúceho roka. Fidesz má od 20. marca tohto roku pozastavené členstvo v EPP pre porušenie demokratických štandardov EÚ. Jeho predstavitelia nemôžu voliť ani byť volení do orgánov EPP. Na snem do Záhrebu nepricestovali a do chorvátskej metropoly neprišiel ani Viktor Orbán.