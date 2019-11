Pellegrini: Je na príslušných orgánoch, aby preverili aktivity Naďa

Či aktivity Jaroslava N. predstavujú bezpečnostné riziko pre štát, preveria príslušné orgány. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) to skonštatoval po piatkovom mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady (BR) SR, ktorú zvolal v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu, ktorého sa Jaroslav N. mal dopustiť vo veci ohrozovanie utajenej skutočnosti.

Premiér zdôraznil, že predmetom rokovania BR neboli iba medializované informácie o vznesenom obvinení. "Rokovanie BR som zvolal preto, že aktivity konkrétneho pána, ktoré sa nediali posledný mesiac, sú komplexnejšieho charakteru a dotýkajú sa oblasti obrany, obranného priemyslu a bezpečnosti SR. Preto bolo na mieste, aby som sa uistil, že tí, čo majú konať, konajú, a všetko prebieha tak, ako má,“ povedal Pellegrini.

Odmietol špecifikovať informácie z rokovania BR, informoval však, že akonáhle predseda Výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva (VS) zvolá rokovanie výboru, budú informovaní poslanci tohto výboru. „Takisto všetci traja ústavní činitelia dostanú budúci týždeň komplexnú informáciu,“ uviedol.

Odmietol politické zasahovanie, nekoná sa podľa neho žiadna nadpráca. "Prosím, keby sa to prestalo prezentovať ako útok štátu na nevinného občana,“ zdôraznil.

Politický vplyvy odmietli aj ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) a prezident Policajného zboru Milan Lučanský. V prípade vznesených obvinení vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) voči Jaroslavovi N. zdôraznili nezávislý postup vyšetrovateľa a dozorového prokurátora. „Ak vyšetrovateľ vzniesol obvinenia, predpokladám, že na to mal dôvod,“ uviedla Saková. Obaja sú pripravení odpovedať na otázky týkajúce sa procesného postupu polície pred brannobezpečnostným výborom NR SR. Informácie z rokovania BR viac nešpecifikovali, podľa Lučanského však bolo rokovanie opodstatnené. “Myslím si, že tie informácie, ktoré som ja počul prvýkrát, že by mali odznieť a mali by sa prešetriť,“ povedal.

Mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady štátu zvolal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s podozrením na spáchanie trestného činu ohrozovania utajovanej skutočnosti, ktorého sa mal dopustiť Jaroslav N. z OĽaNO. Podľa vyšetrovateľa NAKA mal žiadať utajované skutočnosti na ochranu záujmov Slovenskej republiky a následne ich vyzradiť ďalším osobám. Konkrétne sa Jaroslav N. mal niekoho z „bezpečnostného prostredia“ pýtať otázku súvisiacu s kauzou bývalého dôstojníka ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa. Oznamovateľom údajného ohrozovania utajovanej skutočnosti je šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar. Ten na Jaroslava N. podal i ďalšie trestné oznámenie, týkajúce sa podnikania obvineného. Jaroslav N. považuje obvinenia za absurdné a nepodložené. Za Balciarovou aktivitou vidí pomstu za to, že poukazoval na podozrenia týkajúce sa majetku šéfa VS.