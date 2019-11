Orbán: Ak sa EPP posunie smerom k priaznivcom migrácie, nájdeme nové zoskupenie

Ak maďarská vládna strana Fidesz bude vidieť, že Európska ľudová strana (EPP) sa naďalej posúva vľavo, smerom k priaznivcom prisťahovalectva, a nezabráni tomu ani nový predseda EPP Donald Tusk, budeme si hľadať nové politické spojenectvo, povedal v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Na otázku, čo si myslí o Tuskovom výroku, podľa ktorého nie je možné obetovať práva slobody za bezpečnosť, premiér reagoval opatrne: „Fidesz si počká na prvé opatrenia nového šéfa európskych ľudovcov a potom sa rozhodneme,“ povedal.

Tusk na dvojdňovom sneme ľudovcov v Záhrebe naznačil, že o členstve Fideszu rozhodne EPP začiatkom budúceho roka. Fidesz má od 20. marca tohto roku pozastavené členstvo v EPP pre porušenie demokratických štandardov EÚ. Jeho predstavitelia nemôžu voliť ani byť volení do orgánov EPP. Na snem do Záhrebu nepricestovali a do chorvátskej metropoly neprišiel ani Viktor Orbán.