NKÚ upozorňuje na riziká pri mýtnom systéme, na výstavbu ciest ide málo zdrojov

Kontrola ukázala, že len desať centov z jedného eura zaplateného prostredníctvom mýta za užívanie spoplatnených úsekov ciest bolo v rokoch 2014 až 2018 použitých na výstavbu nových diaľnic.

Z jedného eura mýta dostávala 45 centov štátna Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a 48 centov išlo na účet SkyTollu, ktorý mýtny systém od roku 2010 prevádzkuje. Sedem centov získavajú ďalší zmluvní dodávatelia. Podľa NKÚ riziká do budúcnosti, pri takto nastavenom systéme, súvisia s vlastníctvom celého technického zázemia pre výber mýta a z toho vyplývajúce obmedzené možnosti, ktoré má NDS pri rozhodovaní o prevádzkovateľovi mýta po roku 2022, keď zmluva so spoločnosťou SkyToll skončí.

Elektronický mýtny systém prevádzkovaný súkromnou spoločnosťou zabezpečuje výber poplatkov za prejazd nákladných áut a autobusov po diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy. Na základe kľúčových cieľov zavedenia mýtneho systému definovaných v strategických ministerských dokumentoch, mali poplatky od vodičov slúžiť prioritne slúžiť nielen na opravu a údržbu existujúcej cestnej infraštruktúry v správe NDS, ale aj na financovanie výstavby nových úsekov rýchlostných ciest či diaľnic.

Platby mýta za roky deväť rokov dosiahli sumu viac ako 1,576 miliardy eur. Z tejto sumy odišlo za uvedené roky na účet spoločnosti SkyToll až 48 %, čo predstavuje 760 miliónov eur. Táto suma bola už vlani vyššia o 44 miliónov eur, ako bola stanovená cena za komplexné služby výberu mýta za roky 2010 až 2022. Na účty iných zmluvných partnerov odišlo z výberu mýta 108 miliónov eur a zvyšnú sumu 709 miliónov eur získala NDS. NKÚ v tejto súvislosti upozorní vládu SR, že takmer polovica výnosu mýta na základe Zmluvy a jej dodatkov smeruje do spoločnosti SkyToll.

Za kontrolované obdobie rokov 2014-2018 NDS z mýtneho systému vyzbierala 967 miliónov eur, no na výstavbu nových úsekov, diaľnic a rýchlostných ciest použila len 97 miliónov eur. Zo štatistických údajov o cene za výstavbu jedného kilometra diaľnice sa podľa prepočtu NKÚ mohol za sumu necelých sto miliónov eur postaviť dva až 12-kilometrový úsek novej cesty, a to podľa náročnosti územia, v ktorom by sa diaľnica stavala.

Pri kontrole použitia čistého výnosu z mýta NDS sa ukázalo, že sa v plnej miere neplní uznesenie vlády, ktoré ukladalo tejto spoločnosti, aby po splatení investičných nákladov na budovanie mýta celý čistý výnos išiel na rozvoj cestnej infraštruktúry vo vlastníctve NDS. NKÚ upozorní vládu, že spoločnosť ani v období, keď sú investičné náklady budovania mýta splatené, nepoužíva čistý výnos v zmysle tohto zámeru. Za roky 2014-2018 bol čistý výnos mýta viac ako 474 miliónov eur, z čoho NDS na pokrytie svojich vlastných nákladov použila 123 miliónov eur, teda o 26 miliónov eur viac ako išlo na budovanie diaľnic. Ide o sumu, ktorá v logike mýtneho systému mala byť použitá na rozvoj cestnej infraštruktúry a nie na potreby NDS. NKÚ SR preto odporúča stanoviť záväzné limity pre NDS na použitie čistého výnosu mýta.

NKÚ tiež konštatuje, že systém distribúcie elektronického výberu mýta neplní svoj základný cieľ a len minimálne prispieva k výstavbe nových diaľnic a rýchlostných ciest. Primárnym zdrojom financovania výstavby nových diaľnic a rýchlostných ciest naďalej ostávajú eurofondy s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu. Kontrolóri v tejto súvislosti vidia riziko, ktoré sa môže výrazne prejaviť v prípade väčšieho zníženia či ukončenia možnosti čerpania zdrojov z európskych fondov, a Slovensko by tak nemuselo byť schopné generovať dostatok vlastných zdrojov na kľúčové verejne investície súvisiace s modernizáciou cestnej infraštruktúry.

Výrazne problematické je i vlastníctvo majetku v rámci systému mýta. Štát, ktorý prostredníctvom NDS zaplatil za vybudovanie mýtneho systému 256 miliónov eur, nevlastní nielen technické zariadenia, ale ani systém ako taký. Mýtny systém je aj po jeho zaplatení NDS vo vlastníctve SkyTollu. Takýto stav je podľa kontrolórov v rozpore s princípmi hospodárnosti a otázkou je tiež možné porušenie povinností pri správe cudzieho majetku zo strany kľúčových manažérov NDS či rezortu dopravy a ľudí, ktorí pripravovali súťažné podklady a zmluvu so spoločnosťou. Skutočnosť, že NDS nie je vlastníkom majetku mýtneho systému, bude podľa NKÚ zásadným spôsobom ovplyvňovať rozhodovanie NDS o predĺžení zmluvy so SkyTollom. Platí do konca roku 2022. Je možné predĺžiť ju až do roku 2027.