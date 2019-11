IBS: Lekári objavili pravú príčinu bolestí brucha. Je tu nádej, že ju navždy zastavia

Častá bolesť brucha je krutou súčasťou života miliónov ľudí po celom svete, vrátane pacientov so syndrómom dráždivého čreva (IBS).

Viac ako 11 percent svetovej populácie trpí IBS a s nimi spojenými tráviacimi problémami, ako sú nadúvanie, plynatosť, hnačka, kŕče v žalúdku a bolesť brucha.

Dobrá správa je, že lekári sú už blízko k víťazstvu nad bolesťou, pretože nedávno objavili receptory v nervovom systéme, ktoré sú zodpovedné za tento stav. Zistenia boli publikované v odbornom časopise JCI Insight.

Ľudské črevo obsahuje receptory podobné tým, ktoré spôsobujú svrbenie kože. Tieto receptory vyvolávajú v čreve dráždivé pocity, ktoré spôsobujú, že ľudia s tráviacimi problémami pociťujú chronickú bolesť zvanú „svrbenie čriev“.

Zdá sa, že ľudia s poruchami trávenia, vrátane IBS, majú viac „svrbivých“ receptorov v porovnaní so zdravým človekom. Čím viac „svrbivých“ receptorov, tým viac je aktivovaných neurónov a tým aj viac bolesti.

Vedci dúfajú, že to povedie k vývoju jednoduchej, ale účinnej liečbe namiesto predpisovania utlmujúcich liekov, ako sú opioidy. Opioidé analgetiká môžu zmierniť bolesť, ale problém nedokážu vyriešiť.

Profesor Stuart Brierley, vedúci výskumu, povedal:

„Zistili sme, že receptory, ktoré spôsobujú svrbenie na koži, robia to isté aj v čreve, takže títo pacienti v podstate trpia „svrbením“. Tieto výsledky sme preložili do testov na ľudských tkanivách a teraz dúfame, že pomôžeme s liečbou, pri ktorej budú môcť ľudia brať perorálne lieky na IBS. “

K bolesti u syndrómu dráždivého čreva dochádza, keď sú aktivované receptory svrbenia v čreve, obranný mechanizmus, ktorý hovorí telu, že niečo nie je v poriadku. Reakcia je podobná konkrétnemu receptoru známemu ako „wasabi receptor“ v nervových bunkách, ktorý reaguje svrbivým pocitom na japonské ochucovadlo wasabi.

Profesor Brierley povedal:

„Keď sa zamyslíte nad tým, čo sa stane, keď zjete wasabi, aktivuje to receptor na nervoch a vyšle signál bolesti - to je presne to, čo sa deje v ich črevách, keď majú v čreve svrbivý efekt alebo wasabi efekt.

Po preukázaní, že tieto mechanizmy prispievajú k chronickej bolesti čriev, môžeme teraz nájsť spôsoby, ako tieto receptory zablokovať, a tým zastaviť putovanie črevného svrbenia z čreva do mozgu. Bude to oveľa lepšie riešenie, ako problémy, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú pri liečbe opioidmi.“