SaS pôjde do volieb sama a verí, že sa do parlamentu dostane

DNES - 17:52

Bratislava Správy » Domáce



Strana SaS pôjde do volieb sama. Nemá najväčšie obavy, že by sa do parlamentu nedostala.

Informoval o tom predseda SaS Richard Sulík. To, či vedec a kandidát na prezidenta Robert Mistrík bude na kandidátke, povedať nechcel, rozprával sa s ním však o najbližšej spolupráci. Lídri opozičných strán PS-Spolu, Za ľudí a SaS sa vo štvrtok na spoločnej koalícii nedohodli. Odmietnutie koalície podľa predsedu SaS nezhoršilo vzťahy medzi stranami. „Spravili sme všetko preto, aby sa demokratická opozícia spojila už pred voľbami,“ povedal Sulík a tiež podotkol, že opozícia sa po úspešných voľbách určite dohodne na spolupráci. Na margo toho, že sa SaS v prieskumoch ocitá na hranici zvoliteľnosti, Sulík uviedol, že strana nepotrebuje zachraňovať. „Do koalície sme chceli vstúpiť preto, lebo chápeme spoločenskú objednávku a cítime zodpovednosť za našu krajinu. Ak je silný dopyt po tom, aby sme sa spojili do spoločného bloku, tak tomu nechceme stáť v ceste. Tento pokus nevyšiel, berieme to na vedomie,“ poznamenal Sulík. Podotkol, že bude tiež niesť zodpovednosť za výsledok vo voľbách, nech bude akýkoľvek. Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019. Zdieľať tento článok na Facebooku