Rezort školstva príde o 81 miliónov eur z eurofondov, tvrdí Gröhling

Gröhling poukázal na to, že financie z Operačného programu Ľudské zdroje by mali byť presunuté zo školstva pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (SNS) však tvrdí, že tento presun nie je definitívne schválený.

„Presun je zatiaľ podmienený tým, či sa podarí, aby školy dokázali zvýšeným tempom čerpať prostriedky. Naša prioritná os Vzdelávanie v tomto programe je charakteristická tým, že sa čerpá cez malé školy,“ povedala Lubyová s tým, že sa to nedeje cez jednu veľkú národnú inštitúciu, ktorá získa desiatky miliónov eur. Schopnosť čerpania, keďže ide o malé školy, je podľa šéfky rezortu školstva pomalšia ako v iných prioritných osiach. Podľa nej to však neznamená, že by školy mali o prostriedky prísť.

Poslanec liberálov tvrdí, že v rámci Operačného programu Ľudské zdroje bolo na monitorovacom výbore odsúhlasené presunutie 81 miliónov eur zo vzdelávania na oblasť riešenia v oblasti zamestnanosti. Podľa Gröhlinga mali byť tieto financie určené na odborné vzdelávanie, vysoké školy a na vzdelávanie pre učiteľov. „Momentálne smerujú tieto financie pod ministerstvo práce,“ uviedol Gröhling. Zároveň tvrdí, že rezort školstva doteraz tieto financie nečerpal, preto si nemyslí, že by to do budúcna urobil.