Video: Poisťovňa neverila smrti ich strýka. Rodina musela priniesť jeho telo

Juhoafrická poisťovacia spoločnosť Old Mutual odmietala pozostalým vyplatiť príspevok po úmrtí po tom, ako umrel Sifiso Justice Mhlongo. Podľa členov jeho rodiny bolo pre vyplatenie dávok potrebné priniesť dôkaz o tom, že muž skutočne umrel.

Rodina čakala na rozhodnutie poisťovne 9 dní po smrti strýka. Agenti im nakoniec oznámili, že na pozostalecký príspevok nemajú nárok – na vine bol vraj problém s dokumentáciou. Pozostalí mohli kvôli chybe v papieroch prísť v prepočte až o zhruba 2.000 eur.

Rodina sa nakoniec rozhodla priniesť poisťovni dôkaz, aký si žiadala, a do kancelárie v provincii Kwa-Zulu Natal priniesli vrece s telom mŕtveho Mhlongoa.

