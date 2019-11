Lajčák: Vesmír je pre NATO nová operačná doména

Hlavy vlád a štátov sa na londýnskom summite (4.12) pokúsia popasovať s novými výzvami, ako sú terorizmus, hybridné hrozby či útoky prichádzajúce z kybernetického priestoru.

Podľa Lajčáka ministri na stredajších rokovaniach pozitívne zhodnotili nárast príspevkov členov Aliancie na obranu. Trend približovania sa k dvom percentám HDP vo výdavkoch na obranu je už podľa nich celkom viditeľný.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v tejto súvislosti uviedol, že Aliancia na budúci týždeň podpíše kontrakt v hodnote jednej miliardy eur na modernizáciu svojich prieskumných lietadiel AWACS. Ide o projekt, ktorý potrvá do roku 2035.

Témou stredajších rokovaní boli aj vzťahy s Ruskom a Čínou. Aliancia tiež potvrdila svoju politiku otvorených dverí a prijímania nových členov.

Zároveň sa podľa jeho slov spojenci dohodli na tom, že vesmírny priestor bude „novou operačnou doménou“ Aliancie, čo bude tiež predmetom rokovaní na londýnskom summite.

„Vesmír je priestor, kde NATO chce, aby platili isté pravidlá. Má to obranný charakter a je to v súlade s medzinárodným právom. V žiadnom prípade to neznamená umiestňovanie zbraní do vesmíru, ale lepšie zdroje informácií a posilnenie systému včasného varovania,“ opísal Lajčák novú operačnú doménu: v poradí piatu po operáciách, ktoré NATO prevádzkuje na súši, na mori, vo vzduchu a v online prostredí.

Šéf slovenskej diplomacie aj s odkazom na nedávny výrok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o „mozgovej smrti“ NATO uviedol, že na prebiehajúcej schôdzke ministrov zaznelo silné posolstvo jednoty s tým, že Aliancia naďalej zostáva garantom bezpečnosti.

„Tie slová určite prispeli k tomu, že mnohí cítia potrebu vyjadriť názor, že Aliancia je jednotná a silná a dáva nám garancie, ktoré potrebujeme. Sme v časoch, keď sa menia pravidlá, máme zložité vzťahy s Ruskom, Čína čoraz viac ovplyvňuje náš život a naše vzťahy a sú tu nekonvenčné výzvy. Aliancia vznikla v iných časoch. Nové výzvy sa ťažko dajú uchopiť a preto je rozumné si sadnúť a zadefinovať si kam smerujeme,“ uviedol Lajčák.

Jeho nemecký rezortný kolega Heiko Maas navrhol zriadiť expertnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať strategickým smerovaním Aliancie. Spresnil, že by malo ísť o akúsi „reflexnú skupinu“ pod vedením generálneho tajomníka, ktorá by aj za pomoci expertov z prostredia mimo NATO diskutovala o hlavných aktuálnych výzvach a odpovediach na ne.

„Ja som vo svojom vystúpení toto odporúčanie podporil,“ zdôraznil Lajčák a dodal, že tak urobila veľká väčšina ministrov.