Pravda o kontroverzných potravinách: Kvôli tomuto treba zvážiť, či ich budete jesť

Mnohé obľúbené potraviny vyvolávajú otázky ohľadne zdravotných, etických aj environmentálnych aspektov ich výroby a konzumácie. Skutočne by sme nemali jesť čokoládu, avokádo ani sóju? Názory expertov sa líšia, pričom medzi najčastejšie argumenty patrí modifikácia potravín, výrub lesov, detská práca a znečistenie. Tu je zoznam najkontroverznejších potravín, u ktorých by ste mali zvážiť, či benefity prevažujú ich negatíva.

Mlieko

Mlieko je bohaté na živiny a je lacnejšie ako rastlinné alternatívy, ako je mandľové mlieko. Tento argument však platí iba vtedy, ak hovoríme o mlieku od kráv, ktoré sa živia trávou, na rozdiel od tých, ktoré sú kŕmené obilninami. Kvôli produkcii mlieka tiež množstvo hovädzieho dobytka hynie, či už v dôsledku nechcených samcov po dojnice, ktoré už neprodukujú mlieko.

Palmový olej a orechy

Palma olejová je jedným z najväčších faktorov globálneho odlesňovania. Farmári vyrubujú lesy, aby mohli rozšíriť pestovanie tejto plodiny, ktorá končí v množstve sladkých aj slaných produktov. Orechy tiež so sebou prinášajú isté srasti, ako sú suchá v dôsledku kalifornských mandlí, detská práca pri tureckých lieskových orechoch a porušovanie ľudských práv u vietnamských kešu. Zdá sa, že menej kontroverznou polidnou sú arašidy, ktoré sú prirodzene udržateľné, vyžadujú málo vody a majú vlastnosti, ktoré viažu dusík. Keď sa arašidy pestujú striedavo s inými plodinami, znižujú eróziu pôdy.

Avokádo

Toto jedlo je obľúbené medzi výživovými poradcami vďaka obsahu zdravých tukov, no jeho pestovanie má za následok sucho a výrub lesov v oblastiach, kde sa pestuje, ako je napríklad Čile. Avokáda sú bohaté na vitamíny E a K a mononenasýtené oleje, no vieme ich nájsť aj v iných potravinách. Ak si chcete dopriať avokádo, no nechcete podporovať skazu, ktorú jeho pestovanie prináša, vyberajte si avokáda s označením fair-trade.

Balený šalát

Aj keď je šalát cenným zdrojom vlákniny, často ho kupujeme zabalený v plastovom obale a tiež ho málokedy zjeme pred dátumom spotreby, preto sa vyhadzuje. Okrem toho sa šalát v zimných mesiacoch pestuje pod LED svetlami v Holandsku. V lete preto radšej voľte šalát pestovaný lokálne a v zime zvážte kapustu alebo inú zimnú zeleninu.

Sója

Podiel sóje, ktorú konzumujú priamo ľudia, je v skutočnosti pomerne malý, preto je zavádzajúce výrub lesov zvaľovať na tofu a sójové mlieko. Problém nastáva, keď ide o mäso, ryby a mliečne výrobky, pri ktorých sa používa drvivá väčšina svetovej sóje. Je takmer nemožné zistiť, či to, čo kupujete, bolo kŕmené sójou a či pochádza z Brazílie a Argentíny, kde dochádza k odlesňovaniu.

Čokoláda

Akoby nestačilo, že v sladkých čokoládových produktoch je sója a palmový olej, aj samotné kakao je problematické. Väčšina kakaa pochádza od drobných pestovateľov na Pobreží Slonoviny a Ghane, kde ceny za kakao kolíšu a dôsledkom je vážna chudoba. Kakao Barometer z roku 2018, ktorý vytvorilo konzorcium neziskových organizácií, uvádza, že rodiny pestovateľov kakaa na Pobreží Slonoviny v priemere zarábajú iba 37% životného minima. Výsledkom je, že „ani jedna spoločnosť ... sa ani nepribližuje k záväzku zníženia detskej práce o 70% do roku 2020“, nehovoriac o úplnej eliminácii, ktorej sa údajne snažia dosiahnuť. Zároveň viac ako 90% pôvodných lesov západnej Afriky je vyrúbaných čiastočne kvôli dopytu po lacnom kakau. So združením Rainforest Alliance zameraným na ochranu životného prostredia a Fairtrade so zameraním na ľudskú prácu je ťažké nájsť čokoládu, ktorá má obe známky a vyhýba sa obom problémom.

Krevety

Pokiaľ ide o krevety, sú to tie veľké, ktoré nám tak chutia, no páchajú najviac škôd. Veľké tigrie a kráľovské krevety sa chovajú v teplých vodách v krajinách ako Thajsko, Srí Lanka a Madagaskar, kde sa ich produkcia často podieľa na ničení mangrovníkových bažín. Vyberajte si preto menšie krevety pestované v studených vodách, ktorých pôvod sa dá dohľadať.