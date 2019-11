V gymnáziu v Bytči odhalili pamätnú tabuľu novinárovi Jánovi Kuciakovi

ŽSK sa podľa nej rozhodol odhaliť tabuľu symbolicky v čase okrúhleho výročia Nežnej revolúcie. „Dnes žijeme v dobe, keď význam 17. novembra narastá. Záujmové skupiny a mocní oligarchovia si opäť podmanili Slovensko. Ján Kuciak sa vytrvalou a dôslednou prácou zaslúžil o odhalenie ich káuz a neprávostí, ktoré mali často medzinárodný presah, a stálo ho to to najcennejšie, život. Aj vďaka jeho obeti však dnes Slovensko prechádza očistným procesom. Chceme jeho odkaz uchovať. Aby mladým pripomínal, aká krehká je sloboda, a posilnil ich v každodennom boji za spravodlivosť,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Pamätná tabuľa je vyrobená z niekoľkých vrstiev skla. „Sklo symbolizuje krehkosť ľudského bytia. Jednotlivé vrstvy, z ktorých sa skladá pamätná tabuľa, znázorňujú novinové strany. Sú posiate číslami 0 a 1, ktoré predstavujú digitálny svet. Aj vďaka 'chybám', ktorých sa aktéri dopustili v digitálnom svete, mohlo vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka napredovať,“ podotkla Jurinová.

„Janka Kuciaka som poznala od jeho desiatich rokov. Určite by so mnou súhlasil, že tá najdokonalejšia práca, ten najväčší diamant, sa rodí v skromnosti. Presne taký Janko bol. Skromný človek, ktorý nestál o to, aby všetci vedeli, že je v miestnosti. Ale poctivo pracoval na tom, k čomu ho viedli jeho najbližší,“ povedala riaditeľka gymnázia Slavka Sitarčíková.

V roku 2018 bola Kuciakovi udelená Pamätná plaketa ŽSK in memoriam za odvahu, statočnosť a čestnosť pri novinárskej práci.

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou ho 21. februára 2018 zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal 21. októbra na Špecializovaný trestný súd v Pezinku v prípade vraždy obžalobu na Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú, Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa. Ďalší obvinený Zoltán Andruskó uzavrel s prokurátorom dohodu o vine, odobriť ju ešte musí súd.

Ján Kuciak sa narodil 17. mája 1990 v Štiavniku v okrese Bytča.