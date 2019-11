Dozorcov, ktorí strážili Epsteina, obvinili z falšovania záznamov

Sydney zahaľuje mrak hustého dymu, na vine sú požiare

Obyvatelia Sydney sa zobudili do dňa so zastretou oblohou a zápach dymu im prenikal aj do bytov, pričom svetoznáma budova Opery v Sydney a ikonický prístavný most boli v sivej panoráme mesta skryté.