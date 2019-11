Video: Takto bude vyzerať nová Perinbaba

Režisér Juraj Jakubisko predstavuje po vyše dvoch rokoch práce s rozsiahlou filmovou produkciou prvé zábery zo svojho nového magického príbehu s názvom Perinbaba a dva svety. TASR o tom informovala Stanislava Borská z distribučnej spoločnosti Bontonfilm s tým, že očakávaný film si budú môcť slovenskí i českí diváci pozrieť v kinách v prvej polovici roka 2020.

Film Perinbaba ako vianočná rozprávka vychoval na Slovensku tri generácie. „Stala sa takou populárnou, že sa teší záujmu divákov aj po 35 rokoch,“ hovorí režisér filmu a ďalej uvádza dôvody, prečo sa po vyše 30 rokoch rozhodol opäť priniesť na filmové plátno známe rozprávkové postavy Perinbabu a Zubatú. „Po celý čas som dostával od divákov listy so žiadosťou, aby som nakrútil pokračovanie. Dlho som váhal,“ priznáva Jakubisko, ktorý sa však po 35 rokoch rozhodol nakrútiť iný príbeh Perinbaba a dva svety. „Sen vo sne, príbeh v príbehu. Pretože vždy máme možnosť si vybrať jeden z dvoch svetov. Zázraky sa nestávajú iba vo sne, ale i v živote. Ak po niečom skutočne túžime, splní sa nám to,“ približuje.

Perinbaba a dva svety nie je klasická rozprávka. „Nemám rád príbehy, v ktorých hlavný hrdina sedí po celý čas za pecou, potom strčí každého do vrecka a pečené holuby mu padajú len tak... Deti by mali mať vzory v ľuďoch, ktorí cieľavedome a vlastným pričinením dosiahnu svoje šťastie,“ podčiarkuje režisér. V jeho novom príbehu dominuje fantázia, humor a poézia. „Môj Lukáš, syn Alžbetky a Jakuba, sa vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku. Na svojej púti sa často dostane na rázcestie a musí si vybrať, ktorou cestou sa vydá. A každé rozhodnutie, či už dobré alebo zlé, mu zmení život. Rovnako ako nám v reálnom živote. Vytvoril som bizarný svet snov, ktoré sa stávajú realitou...“ dodáva Jakubisko.

Hlavnou postavou nového príbehu je Lukáš, ktorého stvárňuje mladý herec a známy slovenský youtuber Lukáš Frlajs. V hlavnej ženskej postave Lucie sa predstaví Valéria Frištik. Vo filme si zahrali i ďalší slovenskí a českí herci, medzi nimi Ivan Romančík, René Štúr, Dan Nekonečný, Valérie Zawadská, Ľubomír Paulovič, Andrea Verešová, Klára Cibulová, Darja Paulovič a iní.