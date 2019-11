Pellegrini: Spoločnosť očakáva príchod novej éry, ktorá prinesie zmenu

„Musí to byť zodpovedná zmena, ktorá povedie k zlepšeniu životov ľudí a zasiahne aj do riadenia štátu. Zmena sa musí opierať o fakty a dáta. Už dnes máme množstvo údajov, ktoré by nám mohli výrazne uľahčiť riadenie štátu, máme však problém s ich spracovaním, vyvodením správnych záverov a aplikovaním výsledkov do praxe,“ konštatoval predseda vlády.

Zdôraznil, že pri zmenách štátu na jeho modernejšiu podobu musíme zabudnúť na rezortizmus a úradnícke maniere. „Sledujme vždy výsledok, nebojme sa v tomto napodobniť aj úspešné manažérske postupy zo súkromnej sféry,“ podčiarkol Pellegrini.

Analytické jednotky podľa Macíkovej pôsobia na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy. Ich hlavnou úlohou je prinášať efektívne riešenia pri vynakladaní finančných prostriedkov štátu.

Pellegrini podľa nej ocenil, že v nich pracujú mladí a vzdelaní ľudia. „Vysielate tým odkaz, že ľudia ako vy vedia nájsť zmysluplné uplatnenie nielen v súkromnom sektore, ale aj v službách štátu. Ukazujete, že je lepšie priložiť ruku k dielu pri postupných a zodpovedných zmenách v riadení štátu, ako len zvonku nadávať a kritizovať. Som presvedčený, že máte obrovský potenciál skutočne pomôcť Slovensku v zodpovedných zmenách,“ uviedol premiér.

Súčasťou Úradu vlády SR je podľa Macíkovej od roku 2016 Inštitút pre stratégie a analýzy, ktorý je strategickou analytickou jednotkou štátu a jeho hlavnou úlohou je podpora premiéra a vlády pri definovaní národných politík. Venuje sa napríklad oblastiam regionálnej disparity, vplyvu a efektívnemu využívaniu eurofondov, ale aj podpore inovačnej činnosti na Slovensku.

Druhým útvarom, ktorý na Úrade vlády SR pôsobí od augusta 2018, je podľa Macíkovej Implementačná jednotka. Jej cieľom je sledovanie odpočtu opatrení definovaných v revíziách výdavkov, zároveň je zodpovedná za realizáciu auditov na ministerstvách a v štátnych podnikoch.