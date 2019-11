Matovič očakáva, že Za ľudí vytvorí koalíciu s KDH, SMK alebo SaS

Mimoparlamentná strana Za ľudí by do budúcoročných parlamentných volieb mala vytvoriť koalíciu s KDH, SMK alebo SaS. Myslí si to líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý o tom písal na sociálnej sieti.

Od strany exprezidenta Andreja Kisku Matovič očakáva zodpovedný prístup. „Ak ako predstavitelia demokratickej opozície dopustíme riziko, že vo voľbách opäť prepadnú hlasy KDH a SMK, prípadne SaS, po prvom marci nám bude vládnuť opäť mafia. Čísla nepustia," poznamenal Matovič. Líder OĽaNO tvrdí, že Za ľudí doteraz nebola schopná spojiť sa s nikým, a očakáva, že Kiskova strana „podá pomocnú ruku niektorej zo spomenutých strán". Namiesto rečí o snahe vytvoriť koalíciu by strana mala podľa Matoviča vytvoriť reálnu koalíciu. Matovič pripomína, že OĽaNO pôjde do volieb na jednej kandidátke s Kresťanskou úniou, hnutím NOVA a Zmenou zdola. KDH, koalícia PS-Spolu, Za ľudí podpísali pakt o neútočení, SaS avizovala, že sa pridá tiež. Voľby do národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.