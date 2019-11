Vo Veľkých Kapušanoch bolo počuť bubnovať takmer 1000 detí

Matovič očakáva, že Za ľudí vytvorí koalíciu s KDH, SMK alebo SaS

DNES - 14:10 Domáce

Mimoparlamentná strana Za ľudí by do budúcoročných parlamentných volieb mala vytvoriť koalíciu s KDH, SMK alebo SaS. Myslí si to líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý o tom písal na sociálnej sieti.