Ako poraziť chrípku a prechladnutie len za 24 hodín

Predtým, ako chrípka alebo nádcha naplno prepukne, sa zvyknú dostaviť prvotné príznaky, pri ktorých začíname tušiť, čo si na nás organizmus prichystal. Väčšina ľudí v tejto fáze ochorenia rezignuje a dopredu sa zásobuje vitamínmi, čajmi a liekmi, ktoré pomôžu po prepuknutí chrípky.

Tento postup podľa odborníkov nie je správny. Ak sa prvotným príznakom chrípky a nachladnutia postavíme čelom, dokážeme sa celkom vyhnúť dňom až týždňom ležania v posteli so zapáleným hrdlom a upchatými dutinami. Postačí na to dokonca len 24 hodín.

Ráno

Emeritný profesor z Cardiffskej univerzity (Veľká Británia) Ron Eccles pre britský denník The Sun uviedol, že najlepší spôsob, ako začať deň pri vznikajúcej chrípke, je ohriať sa v horúcej sprche. Tá uvoľňuje upchaté dutiny a podporuje vylučovanie sekrétu z nosa. Teplá voda ráno prináša úľavu aj bolestivým končatinám.

Ráno by ste mali prijať aj dostatok vitamínu C vo forme pomarančov, kivi alebo bobuľového ovocia. Vyhnúť by ste sa mali káve, ale aj čaju, pretože kofeín, ktorý obsahujú, by vás mohol zbytočne dehydrovať. Namiesto toho sa radšej napite pomarančovej šťavy alebo citrónovej vody.

Výživová poradkyňa Julie Silverová tiež odporúča použiť soľný inhalátor, ktorý pomôže zamedziť kašľaniu a kýchaniu počas dňa.

Poobede

Ak cítite, že na vás niečo lezie, lekárka Sarah Brewerová vám odporúča ostať po práci doma a zdržiavať sa v teple. „Ak máte studený nos, imunitný systém nefunguje správne a vy ste tak náchylnejší dostať infekciu,“ vysvetľuje.

Podľa Brewerovej pobyt v domácnosti tiež obmedzuje rozširovanie nákazy. Ak musíte vyjsť von, nezabudnite sa zababušiť do šálu a občas použite zvlhčujúci sprej do nosa.

Všetci sme už počuli, že najlepší recept na chrípku sa skrýva v polievke. Podľa ortolaryngológa Adama Frosha nejde len o povedačku starých mám. Frosh hovorí, že polievka je teplá, výživná a ľahká, takže nezaťažuje organizmus a pomáha liečiť.

Frosh ďalej odporúča nepodceniť pitný režim a piť množstvo vody. Alkoholu by sme sa mali celkom vyhnúť, pretože nás môže dehydrovať.

Okrem polievky si počas dňa môžete dopriať orechy, ktoré vďaka obsahu selénia podporujú činnosť imunitného systému.

Večer

Na večeru si môžete dopriať mierne pikantné jedlo. Korenie dráždi sliznicu nosa, vďaka čomu sa rýchlejšie vyčistí a ľahšie sa nám dýcha.

Pred spaním si môžete pomôcť paracetamolom alebo ibuprofenom, ktoré vám zjednodušia zaspávanie.