Porošenka vyšetrujú v súvislosti s možným zneužitím právomocí

Porošenkova kancelária uviedla, že ide o prvé vyšetrovanie podozrení zo zneužitia právomocí týkajúcich sa tohto bývalého prezidenta. Informovala o tom agentúra AFP.

Vyšetrovatelia preverujú, či za Porošenkovoho úradovania nedošlo k pokusom o nezákonné ovplyvňovanie zloženia ukrajinskej najvyššej súdnej rady. Tento orgán predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov.

Porošenko však zatiaľ v prípade figuruje len ako svedok, a nie ako podozrivý.

Ak by Porošenka označili za podozrivého, mohol by byť trestne stíhaný. Avšak len v prípade, ak by parlament odhlasoval zrušenie jeho poslaneckej imunity. V súčasnosti je totiž členom ukrajinského parlamentu.

V prípade usvedčenia by exprezidentovi hrozilo až šesť rokov väzenia.

Porošenkova kancelária oznámenie NBR odsúdila a označila za Moskvou podporovaný útok zameraný na poškodenie povesti bývalého prezidenta.

Porošenko bol prezidentom Ukrajiny v rokoch 2014-18. V máji 2019 ho vo funkcii hlavy štátu nahradil Volodymyr Zelenskyj, ktorý zvíťazil v aprílových prezidentských voľbách.

Riaditeľ NBR Roman Truba uviedol, že Porošenko bol predvolaný ako svedok vo viacerých prípadoch vyšetrovania vrátane údajného daňového podvodu. Podnet na začatie vyšetrovaní dal Andrej Portnov, bývalý zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie z čias exprezidenta Viktora Janukovyča.