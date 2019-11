Video: Zápasník MMA odrovnal súpera neskutočným kopom

Zápasníkovi MMA sa podarilo ukončiť súboj veľkolepím spôsobom, keď svojho súpera knokautoval neuveriteľným kopom. Súboj medzi Francúzom Davym Gallonom a veteránom UFC Rossom Pearsonom sa náhle skončil, keď Gallon urobil kop z otočky, ktorý zasiahol Pearsona do čeľuste. Hneď na to Pearson padol k zemi a nevládal sa postaviť.

Išlo o hlavný zápas sobotňajšieho MTK MMA: Probellum, ktorý sa takto nečakane skončil v treťom kole. Tento kop zvaný rolling thunder vzbudil medzi fanúšikmi množstvo pozornosti a ako môžete počuť na zázname, aj komentátori zápasu sa z neho ledva spamätali.

Video: Davy Gallon zanechal všetkých v úžase

Wow. Just wow. @davygallon claims the big KO victory over @rosstherealdeal#probellumlondon pic.twitter.com/A072oEvUPu