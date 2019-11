Náhrady stravy: Sú skutočne efektívne?

Náhrady stavy možno nepatria medzi najpríjemnejšie spôsoby, ako schudnúť, no podľa nového výskumu ide o jeden z najefektívnejších, ktorý vám prinesie výsledky behom krátkeho času. Pri tomto type diéty ľudia namiesto bežných potravín konzumujú špeciálne polievky, koktejly, či tyčinky.

Takmer polovici účastníkov štúdie sa podarilo behom 12 týždňov schudnúť viac ako 15 percent svojej telesnej hmotnosti, keď bežnú stravu vymenili na náhrady. Ľudia pri úplnej náhrade stravy schudli trikrát rýchlejšie ako pri normálnej diéte.

Stravovací režim založený na náhradách stravy znižuje príjem kalórií iba na nevyhnutných 1000 kalórii denne, pričom náhrady majú obsahovať všetky životne dôležité vitamíny a minerály.

Ľudia pri tejto diéte tiež obvykle každý deň vypijú tri litre vody alebo iného nekalorického nápoja. Okrem toho môžu ľudia užívať doplnok s vlákninou, aby zabránili zápche.

Jojo efekt sa nepreukázal

Profesorka Susan Jebbová, prvá autorka štúdie, uviedla:

„V minulosti sme sa obávali, že krátke obdobie rýchleho chudnutia môže viesť k rýchlemu návratu hmotnosti, ale táto štúdia ukazuje, že deväť mesiacov po fáze intenzívneho chudnutia ľudia stratili viac ako trikrát toľko hmotnosti ako ľudia, ktorí dodržiavali konvenčný program chudnutia.“

Štúdia uverejnená v časopise British Medical Journal skúmala 278 ľudí, ktorí buď absolvovali program úplného nahradenia stravy, alebo im lekár stanovil režim na stratu hmotnosti. Výsledky ukázali, že náhrada stravy viedla k strate 10,7 kg hmotnosti. Skupina na bežnej diéte pritom stratila len 3,1 kg.

Podľa profesora Paula Aveyarda ich štúdia potvrdila efektivitu náhrad stravy, preto ich môžu praktickí lekári bezpečne ponúkať v rámci bežnej primárnej starostlivosti.

Diéta založená na náhrade stravy je pre väčšinu ľudí bezpečná, no pre niektorých ľudí s určitými deficitmi nemusí byť vhodná, prečo by sa mali najprv poradiť so svojím lekárom. Táto diéta by sa nemala dodržiavať dlhšie ako 12 týždňov a na jej konci by sa malo postupne zavádzať normálne jedlo.