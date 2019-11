Danko: Pred 30 rokmi sme porazili komunizmus, spoločne zdoláme aj súčasné výzvy

Šéf parlamentu Andrej Danko sa po pietnych spomienkach v Bratislave presunul do Prahy, kde sa spolu s predsedami zákonodarných zborov štátov Vyšehradskej štvorky zúčastnil slávnostného programu. Spolu s náprotivkami z V4 sa zúčastnili slávnostného otvorenia výstavy Zamatová revolúcia, kde predseda NR SR predniesol pred čestnými hosťami príhovor. V ňom apeloval na spoločnú minulosť, ale najmä na vzájomnú súdržnosť. „Naše národy spája veľká história a spoločné obdobie aj v socialistickom zriadení. Táto doba však priniesla aj mnoho negatív. Napríklad človek bol potrestaný za vyjadrenie svojho názoru, nemohol cestovať, študovať, nemal slobodu. Keď sme stáli v novembri 89 na námestiach, všetci sme sa nádejali, že sa ráno zobudíme a bude lepšie. Sčasti sa to podarilo. Naše deti sú šikovnejšie, majú možnosť cestovať, majú jazykové nadanie a majú názor, ktorý im nikto do hlavy nevtláča,“ opísal Andrej Danko.

Ako však dodal, nie všetky ideály a túžby sa podarilo naplniť. „Nie každý na západe nás však vítal s otvoreným náručím. Dnes po 30. rokoch často hovorím, že je to dosť dlhé obdobie na to, aby sme videli svet len čierno a bielo. Dobrí ľudia existujú nielen na severe, ale i na západe aj východe. Každá doba má svoje špecifiká. Pravda je jediná, ale ťažko sa hľadá. Komunisti si mysleli, že jedine ich ideológia je správna. Dnes mám pocit, že sa nám snažia vsugerovať, že len to, čo prichádza zo západu je správne. Ja som však presvedčený, že najlepšia ideológia je zdravý rozum a čisté srdce.“ V tejto súvislosti šéf parlamentu symbolicky zaštrngal kľúčmi. „Tak, ako sme pred 30 rokmi štrngali komunistom, dnes štrngám všetkým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum.“

Andrej Danko zároveň apeloval na svojich partnerov z okolitých štátov na zachovanie súdržnosti. „Pred tridsiatimi rokmi, sme bok po boku, obe krajiny, ale aj s podporou Poľska a Maďarska, išli spolu. Proti režimu. Spojili sme sa a dosiahli to, čo sme si mysleli, že je nedosiahnuteľné. Nikto, kto to zažil, nezabudne na tú silnú emóciu - emóciu priateľstva a porozumenia. Zachovajme si ju aj dnes. Držme stále spolu. Buďme silným hlasom v Európskej únii. EÚ je najlepší projekt, aký tu bol. Má však svoje nedostatky. Jedine súdržnosťou však dokážeme tento projekt zlepšovať a posúvať sa vpred.“

Následne sa predsedovia parlamentov V4 presunuli k Pamätníku 17. novembra na Národnej triede, kde položili kytice a zapálili sviečky. Večer ukončili slávnostným koncertom v Divadle Hybernia.