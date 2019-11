Obete komunistického režimu si na Devíne pripomenula aj prezidentka

Pietnej spomienky sa spolu s ňou zúčastnili viacerí štátni predstavitelia, pamätníci, ale aj desiatky ďalších ľudí.

Prezidentka v príhovore zdôraznila, že nemáme právo zabudnúť. „Kto si v dobe neslobody vybral možnosť, že bude klásť odpor režimu, vybral si najdôstojnejšiu alternatívu ľudskej existencie a preto si zaslúži našu hlbokú úctu. Všetkým väzneným, prenasledovaným a postihovaným chcem preto povedať - tým, že ste bojovali za svoju slobodu, zaslúžili ste sa o našu slobodu,“ vyhlásila.

„Strážme si slobodu, dlžíme to generácii našich rodičov, ktorá trpela najviac, a tak, aby si aj generácia našich detí pamätala, za čo bojovali ich dedkovia a babky,“ vyzval prítomných predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Význam slobody a potrebu rozprávať o minulom režime mladším generáciám pripomenul aj predseda správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Ján Pálffy.

„Dnes tu stojíme ako Európania a ja by som chcel pri veľkej úcte k obetiam povedať, že neboli márne,“ uviedol symbol revolúcie a súčasný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Budaj (OĽaNO). Pripomenul, že zmena nie je na konci a vyzval ľudí, aby držali spolu.

Podpredseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Branislav Borovský okrem ocenenia pozitívnych zmien, vyslovil aj nespokojnosť, a to so súčasným stavom justície a polície. „Tu neprebehli dôkladné zmeny, čoho sme svedkami za posledné obdobie,“ skonštatoval. Reálne protikorupčné zmeny podľa neho nastanú, až keď sudcovia, prokurátori a policajti po prevalení káuz nielen odídu z verejného života, ale budú trestno-právne zodpovedať za svoje činy. Poukázal tiež na absenciu múzea obetí komunistickej totality, stálej budovy ÚPN a na to, že mnohí bojovníci proti komunizmu sa majú horšie, ako tí, čo ich v bývalom režime stíhali.

Prítomným sa prihovorili aj generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR Marián Bodolló, pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko a biskupský vikár Jozef Paluba.

V závere pietnej spomienky udelili čestné členstvo in memoriam v Konfederácii politických väzňov Slovenska blahoslavenému Titusovi Zemanovi, ktorý bol väznený za to, že organizoval úteky za slobodou cez hranice. Dekrét a členský preukaz prevzal jeho synovec Michal Radošinský.

Okrem súčasnej hlavy štátu sa spomienky zúčastnil aj exprezident Andrej Kiska, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS), minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), štátni tajomníci, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko, guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, veľvyslanci USA, Rakúska, Veľkej Británie, Poľska, Izraela, ale aj predstavitelia Bratislavy.